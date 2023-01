La llegada del AVE a Asturias se complica

Hay obras que parecen tener gafe. Es el caso de la variante de Pajares que, tras casi dos décadas de retrasos y una inversión multimillonaria, no deja de sumar complicaciones a pocos meses de su entrada en servicio, prevista para el próximo mes de mayo.

Por un lado, el tramo León – La Robla no estará listo para la apertura de la variante, por lo que los trenes deberán seguir cambiando de ancho en la capital leonesa y no podrán circular por los túneles utilizando las vías de ancho internacional, lo que obligará a reducir la velocidad.

Por si fuera poco, ADIF prevé cerrar al tráfico los fines de semana el tramo Lena – Oviedo para acometer las obras de mejora de la línea, unos trabajos que tienen una duración estimada de casi cuatro años ya que incluyen la sustitución del balasto, el carril y las traviesas.

La previsión es suspender la circulación ferroviaria desde la noche del viernes hasta la madrugada del domingo al lunes, lo que, según adelanta El Comercio, obligará a llevar en autobús a los viajeros de 67 trenes cada fin de semana.

Unos transbordos que reducirán el ahorro de tiempo que supondrá la apertura de la variante, y limitarán su atractivo, especialmente para los turistas que pudieran venir a Asturias los fines de semana.





Esta nueva complicación, ha provocado las críticas unánimes de la oposición:

Para el secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, "mientras entre León y La Robla, o desde Campomanes a Oviedo y Gijón no exista ancho internacional, no podremos hablar de la llegada del AVE a Asturias. En todo caso, podemos hablar de que, en un futuro, esperemos que no muy lejano, exista una llegada parcial de la Alta Velocidad a Asturias, que no AVE".

Más allá de la fecha, Queipo considera clave que "el día que eso se produzca, Asturias tenga un plan para explotarlo al máximo" y ya anuncia que "en el PP estamos trabajando ya un plan propio, para poder desarrollarlo desde el gobierno a partir del mes de mayo". "A diferencia del PSOE, nosotros no estamos centrados en la foto", asegura, sino preocupados en que "la llegada del AVE sea una oportunidad para el tejido económico y la creación de empleo en Asturias, y no una vía más para que perdamos población y trabajadores en beneficio de comunidades como Madrid".

Para el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, "que se vaya a cortar el tráfico ferroviario en Asturias durante 200 fines de semana es, una vez más, la solución barata y simplepara una comunidad que no importa en Madrid y que no tiene un presidente que se niegue a semejante aislamiento”

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, lamenta que cuando, por fin, la llegada del AVE parecía algo inminente, surge "otro problema más". Reclama al gobierno que se solucione de una forma rápida "y que sea definitiva", porque "ya es urgente que tengamos la Alta Velocidad".

Sobre la continuación del AVE hasta Oviedo y Gijón, la alcaldesa aprovecha para volver plantear una vieja reivindicación de su concejo, construir una nueva estación para recibir a los viajeros en Lena y que luego se distribuyan por Asturias utilizando las cercanías u otros medios de transporte"

Las cercanías también en peligro

A los problemas para la Alta Velocidad se suma el impacto que tendría el cierre de la línea entre Lena y Oviedo para las cercanías ferroviarias, como alerta el presidente del Comité de Empresa de RENFE en Asturias, Francisco Barros.

"Cerrar los fines de semana al tráfico la línea más importante que hay en Asturias, Gijón - Pola de Lena, influye también en los trenes que van de El Entrego a Oviedo y de Oviedo a Avilés. Sería cerrar las cercanías de Asturias", advierte Barros, para quién la idea es "una barbaridad" que acabaría restando pasajeros al tren.

El presidente del Comité de RENFE cree que ADIF debería estudiar otras alternativas, como trabajar por la noche. "Es cómo siempre se trabajó en el ferrocarril", asegura Barros, "cuando no pasan los trenes". Así se hizo durante años el mantenimiento de la rampa de Pajares, recuerda, insistiendo en que cerrar la línea los fines de semana "sería una sangría otra vez en las cercanías, otra puñalada".