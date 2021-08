Las medusas como animal de compañía causan furor en la Feria de Muestras

Granjeros de Medusas. Así se presenta Héctor Morán, uno de los responsables de la start up gijonesa Jelly Farmer: "Somos una empresa de nueva creación para dar facilidades a aquellas personas que quieren tener una medusa como animal de compañia o elemento decorativo". El objetivo de Morán es que "puedan hacerlo de una forma asequible".

"Es parecido a un acuario con peces, pero es novedoso porque no se había introducido, prácticamente, en el mercado. En realidad, los cuidados son como los de un acuario y hemos diseñado un kit con manual de instrucciones y lo necesario para mantenerlas". Héctor, además, tranquiliza a los que se lo están pensando: "Todas las medusas pican, pero no todas las picaduras atraviesan la piel humana. Las medusas que ofertamos no tienen esa capacidad y sus picaduras son inocuas", explica.

Jelly Farmer cultiva sus medusas: "No las cogemos del mar, las criamos bajo condiciones de bienestar animal. De hecho, también cultivamos su alimento, el plancton, que luego venden" para evitar que sea necesario retirarlo del mar.