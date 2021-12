Las autoridades sanitarias prevén que los contagios sigan subiendo, sobre todo entre 30 y 59 años

La incidencia acumulada de la covid-19 en Asturias en las últimas semanas alerta de una alta circulación del virus y es previsible que el número de contagios siga incrementándose en los próximos días, especialmente en la cohorte de edad de entre 30 y 59 años, según las previsiones del director general de Salud Pública del Principado, Rafael Cofiño.



En una información publicada a través de su perfil en las redes sociales, Cofiño incide en que, sin dejar de mirar la incidencia acumulada -que ayer se situaba en 543 casos por cada cien mil habitantes a catorce días (riesgo muy alto)-, en la ola pandémica actual es "clave" la relación entre los casos detectados y las enfermedades graves diagnosticadas que genera.



Así, recuerda que la ratio entre hospitalizaciones y casos detectados en un periodo de catorce días es mucho más elevada en las ondas epidémicas anteriores y pide atender también a la evolución de las incidencias según grupos de edad, dado que el mayor incremento se produce en la franja de entre 0 y 11 años -cuya vacunación arranca hoy a partir de los cinco años- y es más contenido entre los 12 y los 20, que tuvieron una onda en julio y cuya inmunización es reciente.



La actual ola epidémica refleja además diferencias en la incidencia entre personas mayores, de forma que es menor en los grupos que ya tienen tercera dosis, los de más de 70 años, y se constata un crecimiento más lento entre los que finalizan el refuerzo esta semana, entre 60 y 69 años.



La previsión es que el incremento de casos continúe aumentando en las edades intermedias (30-59 años) y Cofiño recuerda que el riesgo de enfermedad grave siempre es mayor entre los no vacunados, las personas con una patología asociada y entre quienes tienen una edad más elevada.



Además, apunta que la circulación de la nueva variante Ómicron es previsible, lo que conlleva la necesidad de reforzar la vacunación entre quienes no la han recibido y en los grupos seleccionados; evitar situaciones de riesgo sobre todo mayores, no vacunados y personas vulnerable; relacionarse con grupos pequeños y en espacios ventilados y usar mascarilla.