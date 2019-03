Javier Fernández a Cascos: 'Discrepo de mi partido pero nunca encabezaría un cisma '

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha cerrado su ciclo como diputado con un duro debate en la Junta General contra Podemos y contra Foro Asturias. A los Pablo Iglesias los ha calificado de producto "caduco" e "irrelevante", mientras que los ataques a Foro los ha centrado en su vicepresidente, Francisco Álvarez-Cascos, "el gran ventrílocuo" que, pese a ser como él mismo "un cadáver político", aún mueve "la cola" para impulsar cismas en la derecha asturiana.

Fernández ha reconocido que no hubiera llegado a la presidencia del Principado si su antecesor en el cargo, Francisco Álvarez-Cascos, no se hubiera dedicado a impulsar facciones o promover "cismas" en el seno de la derecha asturiana, una actitud que él "nunca" adoptaría dentro del PSOE, con el que sigue compartiendo "un núcleo de principios" desde la discrepancia tras haber sido derrotada su opción política.

El presidente asturiano reconoce que pertenece a una generación de “Tiranosaurius Rex de la política" en vías de extinción, aunque “alguno”, en clara referencia a Alvárez Cascos, sigue "moviendo la cola a la espera del óbito de su partido si no consigue por ahí una coalición".

El debate también subió de tono con Podemos. Los morados le echaron en cara los acuerdos con el PP y los casos de corrupción. El presidente les recordó que no son moralmente mejores, sino políticamente irrelevantes y les auguró un fracaso electoral... porque los ciudadanos rechazan “ los productos caducados”.

Además, les ha reprochado que sigan acusando a su Gobierno de ser cómplice con los distintos casos de corrupción que se han producido en Asturias. El presidente calificó al secretario general de Podemos, Daniel Ripa, de “archivero de la basura” y se mantuvo firme en que ni el Ejecutivo regional ni la FSA-PSOE estaban implicados en ninguno de los escándalos, que colaboraron con la justicia y que nunca tuvieron "miedo" a lo que pudieran decir o saber los corruptos.