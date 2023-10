Javier Brea inicia campaña para liderar el PP de Asturias: "Vamos a ser la sorpresa"

"Nosotros estamos para ser la sorpresa de este partido", asegura Javier Brea, uno de los dos candidatos a liderar el PP de Asturias, convencido de sus posibilidades en el XVIII Congreso Regional, que la formación celebrará el próximo 18 de noviembre.

El hecho de que su candidatura haya reunido menos avales que su oponente, Álvaro Queipo, no le desanima "en absoluto, todo lo contrario", asegura, agradeciendo a "los 251 valientes que estamparon su firma en contra de las presiones del aparato".

Brea incluso afirma que "no me desanima, sino que me anima. Eso quiere decir que hay muchísimos más detrás que, por muchas razones, no han podido dar su aval", recordando que "el aval es estampar la firma en un documento, mientras que el votar es un es un proceso secreto y, esperemos, que en libertad y sin presiones".

Javier Brea ha presentado este sábado su programa electoral en la sede regional del Partido Popular, un programa que ha resumido en dos palabras: democracia y libertad.



"Democracia y libertad, eso es lo que ofrecemos", asegura, recalcando que "ofrecemos participación, devolver el partido a los militantes, que es lo que hace falta. Hace falta reestructurar este partido desde el origen, hace falta que las juntas locales vuelvan a ser lo que eran, que vuelva a haber una militancia activa, libertad y transparencia."

Brea destaca que "lo que queremos es ser una alternativa de verdad al Partido Socialista que lleva más de 24 años gobernando en esta en esta región", además de modernizar el partido evitando que los cargos se acumulen. "No puede ser" insiste, hay cosas que "parecen más propias de una organización un poco decimonónica, que no de una organización moderna, del siglo 21".

Sobre la campaña, Javier Brea apunta que, ante el escaso tiempo del que disponen, "iremos a los lugares donde estratégicamente entendamos que podemos tener más más escuchantes", además de apostar por las redes sociales. El objetivo es "que se conozca de verdad nuestro programa, el por qué nos presentamos y, por supuesto, que quede muy claro que nosotros no vamos contra nadie".

"No sé si somos los críticos o los no críticos, pero no vamos contra nadie" recalca, apuntando que "sencillamente creemos que hay otra manera de hacer partido y creemos que este partido, ahora mismo, no está en sintonía con la sociedad".

