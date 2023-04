El IPC baja, pero el precio de los alimentos no deja de subir en Asturias: un 17,6% más que el año pasado

La inflación se moderó en Asturias al 3,6 % interanual en marzo, un 2,5 por ciento por debajo del que se registraba en febrero y tres décimas por encima de la nacional (3,3%), por el abaratamiento de la electricidad y de los carburantes, y a pesar del alza de precios de los alimentos, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



El índice de precios de consumo (IPC) marcó así en marzo la tasa más baja desde agosto de 2021 en todo el país, mientras que la subyacente -sin contar con productos energéticos ni alimentos no elaborados- solo disminuyó una décima, hasta el 7,5 %.



En tasa mensual, los precios subieron en la comunidad un 0,5 por ciento, con lo que en el acumulado de los tres primeros meses del año repuntaron un 1,1 por ciento.



En tasa interanual, los únicos descensos se registraron en el grupo de vivienda y transporte, un 16,5 y un 3,9 por ciento respectivamente, mientras que las mayores subidas correspondieron a los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 17,6 por ciento; el vestido y el calzado, un 12,3 por ciento; las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 8,3 por ciento, y el menaje, un 7,6 por ciento.

La de los alimentos es la segunda mayor subida interanual de entre todas las comunidades autónomas, sólo por detrás de Extremadura, donde aumentaron un 19,3 por ciento.



También subieron, aunque en menor medida, los precios de los hoteles, cafés y restaurantes, un 5,3 por ciento; el ocio y la cultura, un 4 por ciento; la enseñanza, un 2,8 por ciento, y las comunicaciones, un 2,2 por ciento.



La evolución los precios en Asturias refleja el menor descenso de la inflación del país respecto a febrero ya que, al igual que en Cataluña y País Vasco, la reducción se situó en el 2,5 por ciento, frente al 2,7 de media nacional o las bajadas del 3,5 por ciento de Castilla-La Mancha, Aragón o Castilla y León.

LA INFLACIÓN CAE AL 3,3 %, PERO LOS ALIMENTOS SIGUEN EN ZONA DE MÁXIMOS



Aunque la inflación se frenó al 3,3 % interanual en marzo, 2,7 puntos por debajo de la tasa de febrero y la menor desde agosto de 2021, por el descenso de los precios de la electricidad y los carburantes, los alimentos registraron una subida del 16,5 %.



Los alimentos y bebidas no alcohólicas siguieron al alza en marzo con esa tasa del 16,5 %, una décima menos que el mes anterior cuando registraron un aumento interanual récord.



Frente a esto, descendieron con fuerza los precios de la electricidad (51,8 %) y los del gasóleo (15,3 %) y gasolina (12,6 %) que el año pasado repuntaron con fuerza tras el estallido de la guerra de Ucrania.



También se moderan los precios del transporte de pasajeros influidos por los distintos descuentos y medidas adoptadas para hacer frente al impacto de las subidas de la energía.



Así, el INE ha confirmado que ese 3,3 % del índice general del IPC supone la tasa más baja desde agosto de 2021; mientras que la subyacente -sin contar con productos energéticos ni alimentos no elaborados- solo disminuyó una décima, hasta el 7,5 %.



Esta diferencia de 4,2 puntos entre las tasas de inflación general y subyacente es la más alta desde agosto de 1986, cuando el INE empezó a calcular la subyacente, y ese descenso de 2,7 puntos en la tasa de inflación general es el mayor en un mes desde mayo de 1977.



La inflación comenzó a escalar en el verano de 2021 por el aumento de la demanda global de la energía tras la pandemia y tocó techo un año después, en julio de 2022, al alcanzar el 10,8 %.



AZÚCAR, MANTEQUILLA O LECHE SUBEN MÁS DEL 30 %



Esta evolución alcista provocada por el aumento de los precios energéticos se ha ido trasladando al resto de componentes, especialmente al grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas que el pasado febrero registraron una subida interanual récord del 16,6 %, a pesar de la rebaja o eliminación del IVA a algunos productos básicos.



En marzo, esta tasa se ha moderado una décima, a ese 16,5 %, con subidas que llegan al 50,4 % en el caso del azúcar, el 37,7 % para la mantequilla, el 32,1 % para el aceite de oliva o del 30,8 % para la leche entera.



También siguen al alza las legumbres y hortalizas, un 27,8 %; las harinas, un 24,9 %, o los huevos, un 24,5 %.



En cuanto a la tasa mensual, en marzo fue del 0,4 % por las subidas en alimentación y en vestido y calzado, así como en hoteles, cafés y restaurantes.



Por otro lado, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 3,1 %, casi tres puntos inferior a la del mes anterior.



El Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado que la inflación de marzo es casi tres veces inferior a la registrada un año antes y que España se mantiene entre los países con la inflación más baja de la Unión Europea.



"Esta menor inflación está favoreciendo la competitividad de las empresas españolas, como ponen de manifiesto las ganancias de cuota de mercado y el aumento de las exportaciones de bienes y servicios, incluso en el complejo contexto económico internacional", añaden.



Por comunidades, la tasa anual del IPC disminuyó en marzo respecto a febrero en todas con los mayores descensos en Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, con bajadas de 3,5, 3,2 y 3,1 puntos, respectivamente.