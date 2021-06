El pasado domingo 20 de junio se ha marcado un hito histórico en el Real Sitio de Covadonga con el encuentro de las dos Marías: la vírgen de Covadonga "Patrona de Asturias y de España" y la Inmaculada Concepción de Éfeso que, al igual que hiciera hace más de 2.000 años, se va a reencontrar con el Apóstol Santiago, patrón de España. En palabras de Ambrosio Arizu, organizador de la Ruta "Madre, ven", se vivió un momento "mágico" con la llegada a las inmediaciones del Real Sitio y con la recepción que les dispensó Monseñor Jesús Sanz Montes. Arizu considera que "fue un momento muy, muy emocionante. La palabras de Don Jesús" nos llegaron a todos al corazón". La Santa Cueva acogió la imagen de la Inmaculada Concepción de Éfeso durante la noche del 20 al 21 de junio. Un encuentro histórico que queda en la memoria de todos los peregrinos y visitantes que pudieron disfrutar visual y espiritualmente esa doble presencia en la Santa Cueva.

BENDICIONES INMACULADAS EN FORMA DE LLUVIA

La climatología no está siendo muy propicia para la peregrinación por Asturias pero la moral de los peregrinos está intacta. "Viéndola a ella (se refiere a la imagen de la Inmaculada Concepción de Éfeso) uno tira hacia adelante. Esto son bendiciones, este agua que llega del cielo, son la bendición que la Inmaculada Concepción hace caer sobre nosotros. Peregrinamos bajo estas bendiciones asturianas y no pasa nada. Al lado de María no hay camino difícil", reflexiona Ambrosio Arizu antes de empezar a caminar entre Arriondas y Ribadesella. Hasta el próximo 8 de julio la peregrinación "Madre, ven" atravesará territorio astur hasta alcanzar la Ría del Eo. Desde allí proseguirá su camino hasta Santiago de Compostela donde está previsto que llegue el 24 de julio, víspera del día de Santiago. Los organizadores de la peregrinación invitan a todos aquellos que quieren acompañarles en su caminar con la imagen de la Inmaculada Concepción de Éfeso por el Principado de Asturias.

PRÓXIMAS ETAPAS DE LA PEREGRINACIÓN "MADRE, VEN" POR ASTURIAS

MARTES 22 DE JUNIO: Arriondas - San Miguel de Ucio (Ribadesella)

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO: San Miguel de Ucio (Ribadesella) – Colunga

JUEVES 24 DE JUNIO: Colunga - Villaviciosa

VIERNES 25 DE JUNIO: Villaviciosa - Cabueñes

SÁBADO 26 DE JUNIO: Cabueñes – Gijón

DOMINGO 27 DE JUNIO: Gijón – Pola de Siero