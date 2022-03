La infusión que protege los ojos

El té azul o té oolong está a medio camino entre el té verde y el té rojo. Es originario del sudeste asiático y deriva de la planta Clitoria ternatea, a la que también se la conoce como guisante azul mariposa. Se trata de una infusión que durante siglos se ha utilizado como agente potenciador de la memoria, nootrópico, antiestrés, ansiolítico, antidepresivo, anticompulsivo, tranquilizante y sedante.

En realidad, son muchas las propiedades que se le atribuyen al té azul, aunque uno de sus beneficios es la protección que ofrece a la salud ocular, es muy beneficioso para mantener los ojos fuertes y sanos. De hecho, muchos habitantes de la isla de Bali, y de otros puntos de Indonesia lo toman como remedio natural para tratar afecciones oculares. Este efecto sobre los ojos se relaciona con que la planta de té azul, la Clitorina, es rica en antioxidantes, entre los que se sitúa la proantocianidina, que es la responsable de aumentar el flujo sanguíneo a los capilares de los ojos, de tal manera, que resulta eficaz para tratar el daño retiniano, el glaucoma o la visión borrosa.

Pero las propiedades de esta bebida que deriva de una flor no se quedan ahí. Como cualquier té es un excelente oxidante para prevenir el envejecimiento celular, y además, su consumo frecuente ayuda a metabolizar las grasas en el hígado. Contribuye así mismo a reducir los altosniveles de colesterol malo. Una de las últimas tendencias es tomar té azul para bajar de peso, aunque aquí lo recomendable es no tomar más de tres tazas al día, a pesar de sus niveles de cafeína son bastante bajos. Algunas publicaciones relacionadas con la salud de muestran que el té azul tiene propiedades antipiréticas, es decir sería un magnífico analgésico y antifebril, con efectos similares a los del paracetamol. Lo recomendable, a pesar de su bajo contenido en cafeína, es no tomar más de tres tazas diarias.