El informe que el Principado ocultó sobre la oficialidad del bable: 202 millones de coste

Son 241 páginas tiene el informe que ha desatado este jueves una autentica tormenta política en Asturias. Tras meses negando que existiera ninguna estimación sobre los costes de implantar la oficialidad del asturiano, el gobierno del Principado ha tenido que reconocer que en 2020 encargó un "Estudio sobre el marco adecuado para laplanificación y desarrollo de la normalizacióndel uso de la lengua asturiana y elgallego-asturiano en el ámbito del Principadode Asturias".

En él, juristas y docentes analizan los compromisos y obligaciones que acarrearía la aprobación de la oficialidad, que concretan en 80 conclusiones y propuestas.

Para calcular el impacto económico, el informe plantea tres posibles escenarios:

El más barato, en el que sólo se contempla el incremento de gasto en enseñanza y cultura, sería de 18 millones de euros , 7 más que ahora, y supondría la creación de 431 empleos.

, 7 más que ahora, y supondría la creación de 431 empleos. El segundo escenario, que califican de “moderado”, toma como referencia las comunidades con un menor esfuerzo en la cooficialidad y sube ya a 55 millones de euro s el gasto directo. Los empleos directos a crear en la administración serían casi 1.200.

el gasto directo. Los empleos directos a crear en la administración serían casi 1.200. Por último, la simulación calificada de “intensa”, el escenario de máximos con oficialidad plena, costaría 172 millones de gasto directo y otros 30 indirectos. En total, 202 millones. A cambio se crearían más de 4.000 empleos.

Puedes consultar su contenido íntegro aquí:





PP: Barbón traiciona a los asturianos

El Partido Popular ha acusado este jueves al Gobierno del Principado de "engañar y traicionar" a los asturianos al haber "ocultado" desde 2020 este informe.

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, acompañada del secretario general del partido, Álvaro Queipo, ha criticado que, a la luz de este informe, el presidente Adrián Barbón sabía "desde el primer momento que no era posible una oficialidad a la carta", como ha sostenido a lo largo de los últimos meses en sede parlamentaria.



"Por eso nunca ha explicado en qué consiste la oficialidad amable, porque no existe", ha añadido en una rueda de prensa en la que ha reprochado al Ejecutivo haberse "reído de todos los asturianos".



Los dirigentes del PP han advertido de que el pasado 10 de noviembre su partido pidió por escrito a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, los informes oficiales que obrasen en su poder sobre la oficialidad, si bien respondió que "no existía" ninguno sobre el modelo de la llingua.





"Si embargo, desde el PP, éramos conocedores de que sí existía uno, que lleva más de un año oculto a todos los asturianos y que fue contratado por el propio Gobierno", ha precisado Queipo, quien ha dicho que los populares lo tienen desde esta mañana y que el Ejecutivo "se encargó de filtrar convenientemente ayer".



Los populares han advertido de que el informe señala que el coste que supondrá para las arcas regionales hacer oficial la lengua asturiana asciende a 170 millones, "más de lo que se transfiere a la Universidad de Oviedo por parte del Gobierno" o el "sobrecoste" que ha supuesto la lucha contra la covid-19.



Mallada ha señalado que el documento "no deja lugar a dudas sobre el carácter y las consecuencias de la oficialidad", al dejar claro que la única manera de implantarla la lengua "es haciéndola obligatoria", después que de Barbón asegurase que sería "amable y a la carta" y que los funcionarios "no se verían obligados a conocer y hablar en llingua" ni que "nunca sería lengua vehicular en los colegios".



"El derecho de usarlo implica el deber de conocerlo", ha añadido la líder del PP, quien ha lamentado que "obligaría" a los todos los empleados a "estudiar y a hablar" en asturiano, y los más pequeños a hacerlo en los colegios.



Sobre los distintos escenarios que baraja el informe, Álvaro Queipo, entiende que no son planteamientos alternativos, sino etapas en la aplicación de la oficialidad del asturiano, "en función de la intensidad y progresividad", pero el impacto final a considerar son los 170 millones.

"Es un día negro para la democracia asturiana. Barbón es el presidente del engaño y de la traición", ha apostillado Mallada antes de sostener que el PP exigirá "responsabilidades" por ello.