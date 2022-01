50 incendios forestales siguen activos en Asturias

Asturias continúa luchando contra la oleada de incendios forestales con las que ha comenzado el año. De los 93 fuegos que permanecían activos este domingo a mediodía, el intenso trabajo de bomberos y brigadas forestales ha conseguido reducirlos casi a la mitad.

El último balance realizado por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), cifra en 50 los incendios forestales que permanecen activos, repartidos por una treintena de concejos:

Allande: 5 incendios. En su extinción trabajan Bomberos del SEPA con base en Grandas de Salime y Cangas del Narcea y dos cooperativas forestales en la zona del Alto de la Marta y Sierra de Carondio.

Aller: 3

Belmonte de Miranda: 3. Aquí trabajan los efectivos de Bomberos del SEPA, con base en Tineo, en la zona de Santa Marina.

Cabrales: 2

Cangas del Narcea: 3. Aquí trabajan Bomberos del SEPA, de Tebongo y la brigada de labores de prevención, en Casares y Castil del Moure.





Grado: 4. Aquí están trabajando los Bomberos del SEPA, de los parques de Grado y La Morgal, en Sobrevega, donde una casa deshabitada ha sido dañada por el fuego.





SEPA





Laviana: 2. Aquí están los Bomberos del SEPA con base en San Martín del Rey Aurelio, en La Bahúga.

Lena: 6. Aquí están trabajando los Bomberos del SEPA con base en Proaza, en la zona de San Miguel del Río.

Llanes: 2. Aquí está trabajando un medio aéreo de Bomberos del SEPA y efectivos del parque de Cangas de Onís, en la zona de Riocaliente.

Mieres: 2

Nava: 1

Parres: 1

Peñamellera Alta: 1

Piloña: 1

Proaza: 1

Salas: 3. Aquí están trabajando los Bomberos del SEPA, con base en Tineo, en la zona de Las Gallinas.

San Martín del Rey Aurelio: 3

Santo Adriano: 1

Sobrescobio: 1. Aquí está un medio aéreo de Bomberos del SEPA y efectivos del parque de La Morgal, en la zona de Cuyargayos.

Somiedo: 2

Teverga: 1

Tineo: 2

Todavía no hay una estimación de la superficie quemada, aunque parece que la mayoría de los fuegos han sido de pequeñas dimensiones y se han dado en zonas altas y rocosas de montaña. No obstante, la magnitud de esta oleada de incendios forestales puede apreciarse en las imágenes recogidas por el Fire Information for Resource Management System de la NASA, y el Emergency Management Service de la Unión Europea





Riesgo extremo de incendios

Este domingo, 39 concejos asturianos estaban en riesgo extremo de incendio forestal, según el índice que elabora el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Y para el lunes la situación empeora, con 45 concejos en riesgo extremo:





Se trata de los concejos de Allande, Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Caravia, Caso, Colunga, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Proaza, Quirós, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sariego, Siero, Somiedo, Sobrescobio, Teverga, Tineo, Yernes y Tameza y Valdés.