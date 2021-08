Hyundai, un año más en la Feria de Muestras de Asturias

Hyundai vuelve a estar, un año más, en la Feria de Muestras. Lo hace con una apuesta por la electrificación y la hibridación. COPE ha visitado su exposición junto al gerente de Asturdai, Luis Ardit, que ha explicado que "no tenemos que volvernos locos. La electrificación es presente; pero no hay problema por comprar cualquier tipo de combustión". Ante la incertidumbre de los clientes, Luis advierte de que "esto no se acaba en dos días".

Este año, el modelo estrella es el Tucson. Aunque también llama la atención el Kona: "Combinamos motores híbridos, híbridos enchufables o de combustión", explica Luis. Además, Asturdai cuenta con precios especiales de Feria: "La FIDMA es la parte más importante del año; los fabricantes nos apoyan con descuentos adicionales así que no hay mejor momento para comprarse un coche", ha dicho Luis Ardit en la radio.