El HUCA participa en una terapia contra el cáncer de hígado avanzado

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) participa en un ensayo clínico español en fase II, liderado por la Clínica de la Universidad de Navarra (CUN), y que han sido presentados recientemente en el Congreso de la Asociación Internacional de Cáncer Hepático. Consiste en un tratamiento combinado de radioterapia intraarterial y el fármaco inmunoterápico Nivolumab. Una combinación que se ha mostrado eficaz en seguridad y capacidad antitumoral en pacientes con cáncer de hígado en estadios intermedio y avanzado.

Según un comunicado de la CUN, la terapia más utilizada en los casos de carcinoma hepatocelular en estadio intermedio, cuando la enfermedad no es operable pero no se han producido metástasis en otro órganos, es la quimioembolización, pero cuando los pacientes no son candidatos idóneos por tener alta carga tumoral se suele administrar radioterapia interna selectiva o radioembolización. Una procedimiento que consiste en la introducción por vía arterial, de microesferas radiactivas de resina, "que controlan temporalmente la enfermedad hepática en la mayoría de los pacientes", según apunta el director del equipo investigador de la Clínica de la Universidad de Navarra, Bruno Sangro, que añade además que en los casos en los que la enfermedad progresa, "suele deberse a la aparición de nuevas lesiones".

El ensayo clínico se llevó a cabo en 42 pacientes con un diagnóstico confirmado de carcinoma hepatocelular inoperable, que tenían un tumor de más de 5 centímetros, múltiples tumores o invasión de la vena porta en uno de los lóbulos hepáticos, y sin metástasis. La mayoría ya habían progresado a otros tratamientos para el cáncer. En el ensayo clínico, además del HUCA, han participado también el Clinic de Barcelona, el Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y 12 de Octubre de Madrid, el Donostia de San Sebastián, el Lozano Blesa de Zaragoza y el Cruces de Baracaldo.