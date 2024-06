Un hombre al que ayuda Cáritas viajó de México a Asturias en busca de trabajo: "Debo salir adelante"

Rafael Carvajal, un asturiano de 62 años natural de Salinas, ha vivido una vida llena de cambios drásticos. Durante su carrera profesional, trabajó como realizador de televisión, una ocupación que le apasionaba. Sin embargo, la tragedia golpeó su vida cuando uno de sus hijos falleció. En busca de un nuevo comienzo optó por trasladarse a México, donde residió durante 10 años.

Un día, una oferta de trabajo prometedora le brindó la oportunidad de regresar a Asturias, su tierra natal. Con esperanza y expectativas, Rafael volvió a España, pero lamentablemente, las cosas no salieron como esperaba. La oferta de trabajo no se concretó y, sin recursos, se vio obligado a vivir en la calle.

A pesar de las dificultades, Rafael no se rinde. Actualmente, ha encontrado refugio en el albergue Cano Mata Vigil de Oviedo, donde recibe apoyo y asistencia. "El primer día que entré estaba muy deprimido, pero el servicio aquí es muy bueno. Me dan de comer todos los días y estoy participando en un taller de Cáritas, lo cual me está ayudando mucho al mantenerme ocupado”, ha contado en COPE.





Búsqueda de empleo

Rafael, con 35 años de experiencia laboral, busca ahora una nueva salida profesional en el II Foro de Empleo organizado por Cáritas Diocesanas de Oviedo. Para él, esta es una oportunidad única de reunirse con empresas de diferentes sectores, algo a lo que de otra manera tendría muy difícil acceso.

"Creo que tengo un perfil que se puede adecuar a cualquier oferta de trabajo que me hagan. Vengo con toda la esperanza del mundo, para conseguir entrevistas de trabajo, no una, sino todas las que pueda conseguir en una mañana," comenta Rafael, entusiasmado por las posibilidades que este evento le ofrece.

El Foro no solo facilita el contacto con posibles empleadores, sino que también proporciona un espacio para que los candidatos puedan presentar sus habilidades y experiencia de manera directa y personalizada. "Esto es una idea fantástica. Que me escuchen y yo que los escuche a ellos. No es fácil que te reciba una persona de Recursos Humanos de empresas de ese calibre," asegura Rafael.

Este evento, organizado por Cáritas Diocesanas de Oviedo, busca fomentar la empleabilidad y la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad, brindándoles una plataforma para demostrar su valía y conectarse con potenciales empleadores. La historia de Rafael es un claro ejemplo del impacto positivo que este tipo de iniciativas pueden tener en la vida de quienes buscan una segunda oportunidad en el mundo laboral.