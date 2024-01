Un holandés se muda a un pueblo de Asturias para teletrabajar y no tiene cobertura: "Me engañaron"

Stephan Lauxen, holandés de 49 años, es uno de los primeros Nómadas digitales que se han instalado en Asturias. Está viviendo en el concejo de Valdes, en una casa alquilada que comparte con su mujer y sus dos hijas. Trabaja, como autónomo, de consultor empresarial para varias firmas. Hace poco más de un año llegó a Muñás, una pequeña parroquia valdesana. Tenía la firme convicción de que las facilidades para su labor estarían al alcance de la mano: “Me habían dicho que no había problemas con la conexión a Internet, pero, la conexión es muy mala, a mí me engañaron”, ha dicho en COPE este holandés.

Antes de trasladar a Valdés, se informó y preguntó por la situación. La única condición, por pura necesidad laboral, que Lauxen pedía para alquilar su casa era disponer de una buena conexión y, “un año después no tenía casi nada”.

El caso de Stephan no es único... Ni hace falta irse a un pueblo alejado de las ciudades para encontrar puntos negros sin una buena conexión a internet. En Gijón, en San Andrés de los Tacones, siguen teniendo problemas de conectividad. El Principado había prometido a los vecinos que iban a tener la fibra óptica completamente instalada en diciembre de 2022. Evidentemente, van tarde... Y algo tan cotidiano como escuchar la radio a través del móvil se convierte en un suplicio. Bryan Cano, un vecino de la zona, lo vive cada día,“consultar la prensa, escuchar la COPE, tramitar una cita electrónica para ir al Ayuntamiento o para ir al médico es imposible, la aplicación no carga”.

María de la Puente, asturiana de nacimiento, ha residido la mayor parte de su vida en Holanda. Regreso a Gijón en época de pandemia. Es autónoma y teletrabaja para varias empresas en el sector de Marketing. Su labor como “remoter” le ha permitido volver a su tierra, no sin dificultades. María nos ha contado los problemas con los que se encontró al llegar a su nuevo hogar: “Bueno, la dificultad era encontrar el colegio durante la pandemia, porque muy pocas instituciones nos abrieron la puerta, solamente pudimos acceder a un colegio privado, el resto dijeron que no”, asegura.





Nómadas Digitales en Asturias

Es complicado saber cuántos nómadas digitales se están asentado en el Principado porque no existe un censo oficial que lo registre., muchos de estos trabajadores llegan a acuerdos con sus empresas para teletrabajar y no necesitan realizar trámites con la administración.

En Asturias, la Oficina de Nómadas digitales es la encargada de atender las dudas de todos los que quieran venir. Se encargan de orientar, hacer algún seguimiento e informar sobre determinados tramites con los ayuntamientos.