La Catedral de Oviedo, en vídeo: "Sancta Ovetensis, 1200 años de historia"

El vídeo "Sancta Ovetensis. 1200 años de historia" realiza un recorrido histórico artístico de la Catedral de Oviedo, desde su consagración en el año 821 hasta la actualidad, y recuerda que alrededor de este templo se fue construyendo la capital del Principado y que fue origen del camino para los primeros peregrinos a Santiago de Compostela.



En una presentación en la que se ha emitido cinco de los más de veinte minutos que dura el vídeo creado por la productora “Where is Asturias”, el deán del Cabildo de la Catedral, Benito Gallego, ha resaltado la necesidad de divulgar el templo para que más gente quiera venir a Oviedo para conocerlo.



En el mismo sentido se ha manifestado el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que ha subrayado que "la historia de la ciudad está unida a la de la Catedral, que es el emblema, un tesoro y un pulmón turístico impresionante" para la capital del Principado.



La directora de la productora “Where is Asturias”, Begoña Panea, ha explicado que la realización del vídeo se ha hecho con "un marcado estilo didáctico y divulgativo" y que ha contado con la colaboración del Archivo Capitular y del Museo de la Iglesia, así como la participación en el guión del profesor de la Universidad de Oviedo Vidal de la Madrid.



Este vídeo que se ha realizado con motivo de la conmemoración de los 1.200 años de la consagración de la Catedral recoge "numerosas anécdotas que han de ser mostradas para que queden grabadas en el imaginario popular", ha subrayado Panea, que ha recalcado que "no se puede entender la ciudad sin el templo, que ya existía antes de que se creara Oviedo".



Entre las singularidades de la Catedral, el vídeo hace hincapié en el cementerio de peregrinos, de los que existen pocos en el mundo; o la posibilidad de obtener la "perdonanza", que se celebra una vez al año y con la que se consigue la indulgencia plena, cuando en otros sitios hay que espera por lo menos cuatro años.

El vídeo completo estará disponible desde este viernes en la web de la catedral ovetense y en su canal de youtube: