El Grupo Covadonga presenta su proyecto para el "anillo navegable" con críticas al concejal de Medio Ambiente

El Real Grupo de Cultura Covadonga ha presentado su proyecto para la conservación del "anillo navegable" del río Piles y que pueda ser utilizado como canal de entrenamiento para la sección de piragüismo. El proyecto ha sido elaborado bajo la dirección del profesor de la Universidad de Zaragoza, Francisco Pellicer, y presenta una serie de actuaciones sobre la ribera del río. En concreto, habla de la transformación de las paredes laterales del canal, en pequeñas gradas naturales verdes, con hierba natural, en la que se intregraría una arboleda que busca la renaturalización del río, integrarlo en la ciudad como si se tratase de una zona verde más y hacerlo navegable para la práctica deportiva.

Uno de las principales actuaciones sería rebajar los muros de hormigón, que a día de hoy encauzan el río a su paso por las inmediaciones del Real Grupo de Cultura Covadonga. El siguiente paso sería mantener las compuertas para que se pudiesen controlar los caudales del río. Pero el paso más importante es intervenir sobre los aliviaderos que a lo largo del cauce del río aportan elementos contaminantes a las aguas del río Piles y por extensión al "anillo navegable".

La contaminación no la genera el Real Grupo de Cultura Covadonga

El trabajo del equipo coordinado por el profesor Francisco Pellicer ha tratado de demostrar, y lo ha conseguido, que el Grupo Covadonga no aporta elementos contaminantes el cauce del río Piles. Antonio Corripio, presidente de la entidad grupista se mostró muy contundente en su intervención, a la hora de criticar la actitud y el comportamiento del concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, en los últimos meses. Corripio llegó a decir que "Aurelio Martín no hace caso ni a su propia alcaldesa". El presidente grupista calificó la actitud de Aurelio Martín de "frentista" y dirigida a atacar única y exclusivamente al Real Grupo Covadonga "culpándole de contaminar el río Piles, algo que ha quedado demostrado claramente que es falso". Antonio Corripio mostró su enfado y añadió "le exigimos una rectificación y todavía no nos la ha dado. Después de demostrarse que el Real Grupo Cultura Covadonga no vertía ninguna sustancia contaminante al cauce del río", aseveró el presidente grupista.

Presentarán el proyecto al Ayuntamiento, al Principado y al Gobierno de España

En los próximos días, una representación de la directiva grupista presentará el proyecto al Ayuntamiento de Gijón y tienen intención de acudir también al Gobierno del Principado para tratar de recabar los mayores apoyos a un proyecto que buscaría la aportación de fondos europeos. La Unión Europea estaría muy interesada en apoyar proyectos medioambientales en los que encaja perfectamente la recuperación del río Piles como escenario para la práctica de deportes y para el disfrute de la ciudadanía.

Según Francisco Pellicer, en el momento que el proyecto cuente con apoyo gubernamental y financiación se podría desarrollar en un periodo de tiempo que no superaría los doce meses.