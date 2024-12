Funcionarios asturianos insisten en la necesidad de un acuerdo que ponga fin a la incertidumbre por Muface: "¿Quién nos va a acoger?"

¿Qué va a pasar con Muface? Es lo que se preguntan muchos funcionarios españoles. También los asturianos, que ven cómo las diferencias entre el Gobierno central y las aseguradoras no terminan de resolverse. Ven el futuro con incertidumbre y se sienten maltratados. Algo que les ha llevado a manifestarse, una vez más. Lo han hecho este lunes, en una concentración frente a la Delegación del Gobierno, en Oviedo, convocada por CSIF.

"No están dispuestos a renunciar" al modelo de mutualismo administrativo, ha insistido el presidente de la Administración General del Estado de CSIF en Asturias, Luis Miguel López. "Exigimos una financiación adecuada, y no vamos a parar. Es inaceptable dejar sin cobertura a muchísimos jubilados, con enfermedades crónicas, con pruebas programadas... Todo está en el aire", ha denunciado.

COPE Asturias Desde CSIF, aseguran que "no están dispuestos a renunciar" al modelo de mutualismo administrativo

Uno de los jubilados presentes en la manifestación es Jesús Rodríguez. Es un policía nacional retirado y, a sus 84 años, tiene muchas dudas: "¿Si nos echan, qué hacemos? ¿A esta edad, quién nos va a acoger? ¿Quién se va a hacer cargo de nosotros? Esto está muy mal. No se me pasaba ni por la imaginación que pudiera pasar". Pensando en pasar a la seguridad social, tema que "a los que nos que ya no valemos para nada, nos echen para atrás".

"UN PROBLEMA PARA TODOS"

¿Y qué supondría la llegada de los mutualistas a la sanidad pública? Abilio Pérez, de 77 años, cree que " las consecuencias serían malas para todo el mundo. "A la seguridad social, esto le perjudica. Somos millón y medio de mutualistas que, si nos meten directamente a la seguridad social, con los problemas que hay de tiempo de espera, nos perjudica a todos", ha explicado.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que, si no se llega a un acuerdo entre las aseguradoras y el Gobierno, no habría ningún problema. "En caso de que eso ocurra, le decimos a los mutualistas que 'tranquilidad', porque la sanidad pública puede asumir perfectamente una carga que, en general, va a ser de un 2,4% de población más", ha explicado. De momento, las enormes listas de espera de la sanidad asturiana no casan muy bien con su discurso.