El fuego cerca el Santuario del Acebo en Asturias y el párroco se suma a las tareas de extinción: "He sacado del templo a la Virgen de Covadonga"

El fuego está asediando a Asturias con varios incendios forestales repartidos por el occidente y el oriente del Principado. El que más preocupa es el que ha llevado a la Unidad Militar de Emergencias hasta Cangas del Narcea y que está localizado en el entorno del Santuario del Acebo del siglo XVI y situado a 1.180 metros de altitud. Las llamas, avivadas por el viento y las altas temperaturas, llegaron a pocos metros del templo, obligando a actuar con rapidez para proteger tanto el patrimonio como la seguridad de las personas.

El párroco de Cangas del Narcea y Arcipreste del Santuario, Juan José Blanco, ha relatado en COPE los dramáticos momentos vividos: “Lo primero que hicimos fue vaciar el Sagrario y sacar la imagen de la Santina, porque veíamos el fuego ya encima”. El sacerdote, lejos de limitarse a observar el peligro que acechaba, participó activamente en las labores de extinción junto a vecinos y efectivos de emergencias y estuvo manejando mangueras y despejando pasos para permitir la entrada de los bomberos.

momentos difíciles

El Arcipreste ha explicado que hubo instantes en los que parecía que el fuego iba a imponerse. “Aquí arriba hubo momentos muy difíciles y de aparente victoria del fuego”, apuntaba en COPE. Sin embargo, gracias a la rápida reacción, el Santuario no ha sufrido daños estructurales, aunque los alrededores muestran un paisaje arrasado por las llamas. “Los campos están muy afectados, pero, por suerte, no tenemos que lamentar daños humanos. Solo se perdió un coche viejo de un vecino”, añadió.

OBRAS DE REMODELACIÓN

El incendio, que ahora se encuentra estabilizado según las últimas informaciones, deja tras de sí una extensa superficie calcinada, recordando la vulnerabilidad del entorno natural de la zona. A pesar del susto, Juan José Blanco mantiene la vista puesta en el futuro. El santuario se encuentra en plena remodelación y su inauguración está prevista para el 8 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Año Santo concedido por el Papa.

“Esperamos que para entonces el aspecto de Cangas y del Acebo sea muy distinto al de hoy”, afirmó el párroco, con la esperanza de que la fe y la solidaridad mostrada.