La Fiscal General de Asturias no ve viable el tercer grado para Riopedre al no reconocer el delito

Con 81 años de edad, el ex consejero de Educación, José Luís Iglesias Riopedre, cumple condena de 5 años y dos meses de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Desde que entró en la cárcel, las visitas a la enfermería del centro penitenciario han sido constantes, además de varios ingresos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Su abogada ha efectuado varias solicitudes de progresión al tercer grado debido a los padecimientos que sufre Iglesias Riopedre. A la espera de recibir el último informe del médico forense, la Fiscal General de Asturias, Esther Fernández, señala que esas dolencias tienen que ser incapacitantes no como las que él tiene, que son propias de la edad, pero que pueden ser perfectamente tratadas dentro de la propia cárcel y en su caso y puntualmente como se está haciendo con traslados al hospital o al centro de salud.

Por otro lado, la Fiscal incide en que finalidad de la pena es buscar la reinserción de quien la cumple, y para ello es preciso que hay un reconocimiento de que se ha cometido un delito, y en este caso no se ha producido, con lo que la postura de la Fiscalía es considerar que no cabe la progresión al tercer grado. Esther Fernández también se ha referido al caso de María Jesús Otero,que cumple su condena en régimen de tercer grado por sus dolencias, por su situación familiar y tras superar un cuarto de la pena. En este sentido, la Fiscal señala que este caso se ha ventilado en Álava donde seguramente tienen otro criterio o simplemente sea un caso que no ha tenido tanta repercusión social o mediática, desde luego si estuviera aquí hubiéramos mantenido el mismo criterio.