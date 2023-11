Feijóo, en Oviedo: "Asturias pierde con el pacto PSOE-Junts"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado en Oviedo que Asturias sale perjudicada con el acuerdo alcanzado entre el PSOE yJunts para investir a Pedro Sánche presidente del Gobierno de España. "Asturias ha perdido con el pacto porque han ganado los independendistas", ha expresado durante la clausura del Congreso regional del PP que ha elegido a Álvaro Queipo como presidente de la formación en Asturias con el 95,83 por ciento de los votos.

Feijóo ha criticado la postura del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por respaldar el acuerdo de los socialistas con los separatistas catalanes. "Ha avalado un pacto que convierte a los asturianos en ciudadanos de segunda y el Principado es una comunidad de primera con tanta historia como otras tierras", ha afirmado.

Conseguir el Gobierno de Asturias

El líder del PP ha animado a Álvaro Queipo a "fortalecer y ensanchar" el partido y ampliar el número de ayuntamientos en Asturias, donde la formación obstenta ahora dieciséis alcaldías, con el objetivo de llegar al gobierno del Principado.

"Es un objetivo ambicioso pero se acabó la resignación, el PSOE representa el pasado y el PP es el futuro", ha expresado ante los militantes populares de Asturias que han asistido a la clausura del congreso regional del Partido Popular.

Ley de amnistía

Feijóo ha criticado la amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas a cambio de su investidura. En ese sentido ha expresado que "vale más la pena tener dignidad y no tener gobierno que perder la dignidad por las ansias del poder".



El líder del PP ha advertido de que hasta "hace unas horas" el PSOE aseguraba que la amnistía no cabía en la Constitución y ha incidido en que el "número de ministros y de vicepresidentes que han dicho esto, si tuviesen un poco de vergüenza, deberían de renunciar al acta de diputado", informa EFE.



"¿Pero cómo van a renunciar ellos al acta de diputado si el que menos vergüenza tiene es el presidente del Gobierno. No le puedes pedir a los de abajo que hagan lo que no son capaces de hacer los de arriba", ha subrayado.