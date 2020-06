La facultad Padre Ossó ya espera a los futuros universitarios

No falta detalle en la facultad Padre Ossó para acoger a los más de 200 universitarios que estos días se van a examinar de la EBAU. Difícil perderse en las instalaciones porque toda la facultad más las estancias en las que se van a celebrar las pruebas y donde van a evaluar los examinadores, están señalado al máximo. Se daban los últimos retoques por parte del personal de limpieza con mucho desinfectante en unas estancias que están al 50% de su capacidad, tanto las aulas grandes, con aforo para unos 70 alumnos, como las pequeñas, que no podrán pasar de los 30 estudiantes. Llegarán alumnos de toda Asturias y , principalmente, con algún tipo de dificultad para llevar a cabo la prueba. Es decir, alumnos con alguna discapacidad o con problemas de movilidad para hacer los exámenes, incluyendo a alumnos que hayan sufrido algún percance y necesiten atención por parte del personal que se va a encargar de que todo salga bien. Además, en el entorno de la facultad, agentes de la Policía Local van a estar pendientes de que no se den aglomeraciones. Hay además una novedad, y es que 10 universitarios estarán como voluntarios junto al personal de la facultad para orientar y ayudar a los alumnos que se van a examinar. En Asturias, casi 5.000 alumnos se examinan este año de la prueba de acceso a la Universidad, de los que más de 2.000 lo hacen en Oviedo. Además de la facultar Padre Ossó, el Palacio de los Deportes, así como el polideportivo Corredoria Arena y el Florida sirven como espacios para acoger a los alumnos. Pruebas que se van a desarrollar martes 30 de junio, miércoles,1 de julio y jueves, 2 de julio.