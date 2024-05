Unos estudiantes de Asturias vuelven de viaje y la tripulación no da crédito a lo que hacen en pleno vuelo

No sabemos si se sorprendieron más los alumnos del centro público de enseñanza básica Las Arenas, en Cabrales (Asturias), o David y José Muñoz, los hermanos que forman Estopa, pero el encuentro en un avión que hacía la ruta entre Barcelona y Bilbao se ha viralizado por la respuesta de los escolares asturianos.

Son alumnos de sexto de Primaria, que regresaban a Asturias desde Cataluña. Estopa tomaba el vuelo, desde el aeropuerto de El Prat, camino de Bilbao, donde comenzaban (en Barakaldo) los conciertos en España de su 'Gira 25 aniversario', con la que celebran este cuarto de siglo en la música.

Inicio de la 'Gira 25 Aniversario' de Estopa en el Bizkaia Arena BEC, en Barakaldo.EFE/ Miguel Toña



Estopa presenta su nuevo disco

Además de la gira, que ha comenzado en Sudamérica, Estopa estrena álbum, ‘Estiopía’, que lanzaron el 15 de marzo de este año y que ha tenido una gran acogida por parte de los fans de los hermanos Muñoz, que han demostrado una vez más que son incondicionales. Además, a los que crecieron con ellos, el dúo catalán suma a las nuevas generaciones.

Los escolares del CPEB Las Arenas de Asturias son un buen ejemplo. Rondan los 11 o 12 años, y se saben al dedillo uno de los temas icónicos de Estopa, 'Como Camarón', que formaba parte de 'Estopa', el disco debut de David y José, lanzado en 1999, con otros temas que han traspasado generaciones como 'Tu calorro', 'La raja de tu falda' o 'El del medio de Los Chichos'.

'Concierto' sorpresa

Tanto es así que, en el avión, se arrancaron a cantar el tema: "Tu me rompes las entrañas, me trepas como una araña...", coreaban los chavales, en pleno vuelo, con las palmas de todos los pasajeros, incluido David Muñoz, que sonreía. Su hermano, José, lo grababa con el móvil para compartirlo, después, en la red social 'X'.

Este pequeño e improvisado concierto concluyó con el aplauso de todos y el agradecimiento de Estopa: "¡Vaya sorpresa nos han dado, nos han alegrado la mañana! Gracias, niños", escribían en las redes.

Cartel de la 'Gira 25 Aniversario' de Estopa.Estopa



Un agradecimiento recíproco, ya que el propio centro asturiano compartía, en sus redes, que el encuentro con Estopa era el broche de oro a su excursión: "Vuelta con los hermanos Muñoz, acabando un viaje y una semana extraordinaria".

15 veces su población

Todo un acontecimiento para la veintena de chavales de Arenas de Cabrales, una localidad situada a las puertas de los Picos de Europa, en la zona oriental de Asturias.

Lo extraordinario del encuentro no es que los hermanos Muñoz hayan sido espectadores (y no cantantes) en el concierto por los aires; sino que la población de la que proceden los escolares no llega a 900 vecinos.

Concejo de Cabrales, en Asturias.Turismo Asturias



Haría falta multiplicar por 15 veces su número de habitantes para llegar a los espectadores que acudieron al concierto de Estopa en Bilbao, hacia donde se dirigía el dúo barcelonés.