La escritora feminista, Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021

La periodista y escritora Gloria Steinem ha sido galardonada con el PremioPrincesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión. La candidatura había sido propuesta por Socorro Suárez Lafuente, catedrática y coordinadora del Grupo de Investigación TransLIT de la Universidad de Oviedo.

Gloria Steinem, de 87 años de edad, está considerada una de las figuras más significativas e icónicas del movimiento por los derechos de la mujer en los Estados Unidos y una de las referentes de la llamada "segunda ola del feminismo".

Steinem nació en Toledo (Ohio, EE. UU.) el 25 de marzo de 1934. Se graduóen el Smith College (Northampton, Massachusetts) en 1956, tras lo que se trasladóa la India durante dos años con una beca. En 1960 se estableció en Nueva York yempezó a trabajar para la revista Help! En 1968, después de haber trabajado en elPlayboy Club de Nueva York para escribir una exclusiva sobre las condicioneslaborales y salariales de estas mujeres, colaboró en la fundación de New YorkMagazine. Como periodista independiente escribió para Esquire y The New YorkTimes Magazine, entre otras publicaciones.

En 1972 cofundó Ms., la primerarevista feminista y la primera creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Fueuna de sus editoras durante quince años y es miembro de su comité asesor, puestodesde el que tuvo un papel destacado en la venta de la revista a la Feminist MajorityFoundation en 2001. También se dedicó a la militancia feminista, además de através de sus artículos y trabajos periodísticos, con su participación en distintosforos y en la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women'sPolitical Caucus, la Ms. Foundation for Women, de la que es founding mother (madre fundadora), la Women's Action Alliance, el Women and AIDS Fund y elWomen's Media Center.

Destacada integrante del movimiento feminista estadounidense desde finales de lossesenta y principios de los setenta, Gloria Steinem adquirió notoriedad con lapublicación del artículo «After Black Power, Women's Liberation» («Después delpoder negro, la liberación de las mujeres») en 1969 en New York Magazine. Comoperiodista, Steinem ha escrito sobre problemática laboral y sobre derechos de lasminorías y ha cubierto manifestaciones cuyas causas también ha apoyadopúblicamente.

En su faceta de activista, Steinem, considerada actualmente en su país como unade las figuras más significativas e icónicas del movimiento por los derechos de lamujer, ha destacado también por su lucha a favor de la legalización del aborto, laigualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de laIgualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genitalfemenina y el maltrato infantil.

Gloria Steinem también es autora de varios superventas, entre ellos The BeachBook (1963), Outrageous Acts and Everyday Rebellions (1983), Revolution fromWithin: A Book of Self-Esteem (1992) (Revolución desde dentro: un libro sobre laautoestima, 1995), Marilyn (1997), Doing Sixty & Seventy (2006) y My Life on theRoad (2015) (Mi vida en la carretera, 2016). En 2020 se estrenó la películabiográfica The Glorias, basado en este último libro, y la cadena HBO estrenó laserie Mrs. America, que narra algunos de los episodios principales de los inicios dela lucha feminista en Estados Unidos protagonizados por Steinem.

El jurado de este Premio –convocado por la Fundación Princesa de Asturias–estuvo presidido por Víctor García de la Concha e integrado por Luis María AnsonOliart, Rosa María Calaf Solé, Irene Cano Piquero, Gabriela Cañas Pita de la Vega,Emilio Casares Rodicio, Aurora Egido Martínez, Miguel Falomir Faus, ElsaGonzález Díaz de Ponga, Álex Grijelmo García, Alma Guillermo Prieto, JoséGuirao Cabrera, Miguel Ángel Liso Tejada, Emilio Lledó Íñigo, Helena López deHierro d’Aubarède, Emilio Morenatti Fernández, Enrique Pascual Pons, JoséManuel Pérez Tornero, Ana Santos Aramburo, María Sefidari Huici y AlbertoAnaut González (secretario).

Debido a la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, la reunión se hadesarrollado mediante videoconferencia.