"Es un engaño": las reacciones a la propuesta de oficialidad del asturiano

La oficialidad de la llingua ha vuelto al debate político. PSOE, Izquierda Unida y la exdiputada de Podemos, Covadonga Tomé, han presentado una propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía del Principado e incluir en su artículo cuarto la cooficialidad del asturiano y del eo-naviego. La izquierda da el paso a sabiendas de que no tienen los apoyos necesarios para aprobarlo. Necesitan mayoría reforzada (27 votos) y suman 23: le faltan 4 votos. Ni PP ni VOX están por la labor y Foro Asturias no aclara su postura, pero su único voto no es relevante porque no puede desequilibrar la balanza como sí pudo hacerlo la legislatura pasada, aunque finalmente la oficialidad descarriló. Y es lo mismo que va a pasar en esta ocasión, salvo sorpresa mayúscula.

PP Álvaro Queipo

EL pp, EN CONTRA

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ya ha espantado cualquier esperanza porque "no lo vamos a apoyar". El líder de los populares se muestra "sorprendido" y cree que la izquierda se "equivoca" porque "utiliza las lenguas asturianas como arma arrojadiza, enfanga el terreno político y social y enfrenta a la sociedad". Queipo va más allá y ve en la iniciativa de la izquierda un "engaño" a los propios defensores de la oficialidad del asturiano porque no va a salir adelante.

VOX CIFRA EN 200 MILLONES EL COSTE

La posición de VOX ha sido siempre contraria a la oficialidad del asturiano. Su portavoz parlamentaria, Carolina López, cuantifica en 200 millones de euros el coste que tendría para las arcas del Principado. "¿Qué le parece si dedicamos ese dinero a mejorar las residencias públicas de mayores, a más conciertos para acabar con las listas de espera en los geriátricos, a contratar más profesores de educación especial o a desdoblar el corredor del Nalón?", le ha preguntado al presidente del Principado, Adrián Barbón.

Foro no se moja

El PP está en contra de la oficialidad y Vox, también, así que la oficialidad descarrila ¿Y Foro Asturias? La pasada legislatura la formación estuvo a un paso del sí, aunque finalmente la iniciativa no prosperó. Ahora su voto no puede desnivelar la balanza. De ahí que no se moleste en marcar postura. "El sentido de nuestro voto es irrelevante y, en todo, caso es una cuestión que compete a los órganos de dirección del partido, como la pasada legislatura", ha remarcado su único diputado en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, que critica que la izquierda resucite una propuesta que nace muerta. "El Gobierno de Barbón se saca de la manga esta reforma para entretenerse porque está agotado y sin ideas".

FSA Xavier Vegas, Dolores Carcedo y Covadonga Tomé

La incoherencia de dolores carcedo

Hay otro detalle a tener en cuenta. Tanto PP como Foro Asturias critican que la diputada socialista, Dolores Carcedo, haya sido la encargada de anunciar la propuesta de oficialidad porque “como todo el mundo sabe, se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de la oficialidad”, ha expresado Queipo. En la misma línea, Pumares ha recordado que en 2018, durante el Gobierno de Javier Fernández, ella votó en contra de que la llingua fuera cooficial.

Por su parte, el presidente del Principado, Adriana Lastra, pone en duda la negativa del PP a la oficialidad y asegura que Queipo "dijo a sus interlocutores que sí la iba a apoyar y ahora ataca al PSOE".