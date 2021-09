Educación saca 958 plazas en la segunda convocatoria de interinos

La Consejería de Educación ha publicado este martes la segunda convocatoria de plazas para aspirantes a interinidad del próximo curso con un total de 958 puestos, entre los que destacan los 285 específicos de refuerzo covid para Infantil, Primaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP).

Estas plazas confirman, según la Consejería, "el esfuerzo del Gobierno del Principado por fortalecer el sistema educativo frente a la pandemia".

Las dos primeras convocatorias de este curso suman 4.102 puestos. A estos hay que sumar otros 540 entre funcionarios en prácticas tras las oposiciones y comisiones de servicio. En las dos primeras del año pasado, se publicaron 4.254.

Dentro de las 285 plazas de apoyo covid, se encuentran 238 de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), entre medias jornadas y completas.

Estos puestos, que aparecen diferenciados con una D en el listado de la convocatoria, corresponden a necesidades especiales covid, tienen carácter excepcional y están destinados a dar respuesta al alumnado que presenta necesidad de apoyo especializado durante el curso 2021/2022 como consecuencia de la pandemia.

La Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa se pondrá en contacto con las unidades y los equipos de orientación y también con las direcciones de los centros que tengan asignados estos especialistas en PT y AL considerado refuerzo covid para detallar cómo se deben utilizar esos recursos extra.

En total, entre las plazas estructurales y los apoyos específicos por el coronavirus, este año la plantilla de Pedagogía Terapéutica se incrementa un 14% con respecto al curso pasado y la de Audición y Lenguaje, un 31%.

Las 47 plazas restantes de este refuerzo corresponden a FP y Bachillerato, en centros que estuvieron en semipresencialidad y este curso presentaban más dificultades para recuperar la plena presencialidad.

En el caso de Bachillerato, la Dirección General de Personal Docente ha atendido todas las peticiones planteadas por los equipos directivos.

La Dirección General de Enseñanzas Profesionales ha analizado caso a caso con las direcciones de los centros que imparten FP para solventar las dificultades en el cumplimiento de la distancia. Las plazas covid permitirán desdoblar módulos de los ciclos afectados o mantener dos docentes en el aula. Por la especial singularidad de los ciclos, que regresan a las aulas el 17 de septiembre, aún quedan pendientes de asignar más vacantes.

El periodo para que los 5.418 aspirantes a interinidad convocados pidan plaza se prolongará hasta las 10:00 horas del 16 de septiembre de 2021. Los adjudicados se incorporarán a sus centros a partir del lunes, 20 de septiembre.

EL 37% DE LOS CONTRATOS A MEDIA JORNADA

Tras conocer la convocatoria, no han tardado en llegar las quejas de los sindicatos. Desde ANPE denuncian el "abuso" en la contratación a media jornada. En un comunicado aseguran que "más de 1.500 interinos de Asturias trabajan y viven a media jornada, con salarios que no llegan a los 900€, salario que se esfuma en gastos de desplazamiento y residencia en los lugares de destino, a menudo alejados geográficamente de su vivienda habitual". Desde el sindicato insisten en que "no es aceptable que el 37% de los contratados por Educación sean medias jornadas"

También denuncian que las plazas de refuerzo covid son 107 menos que las 392 anunciadas inicialmente por el Principado.