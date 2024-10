La doctora Viesca habla en COPE sobre la menopausia: síntomas y tratamientos

COPE Asturias acerca a los oyentes, semanalmente, claves para mantener una buena salud. Lo hace en su espacio 'Salud al Día', por el que este lunes se ha pasado la ginecóloga Elena López Viesca, con consulta en la avenida de Fernández Balsera, 5, 1º, de Avilés. La ginecóloga ha abordado la menopausia, los síntomas y tratamientos.

La menopausia es una fase natural en la vida de la mujer que suele aparecer en torno a los 51 años. Sin embargo, tal como explica en COPE la doctora Elena López Viesca, ginecóloga, “se considera normal que la menstruación continúe hasta los 55 años, y más allá de esa edad hablaríamos de una menopausia tardía”. Aunque el rango de edad para su aparición puede variar, lo habitual es que ocurra entre los 45 y 55 años. Es en este periodo cuando empiezan a fluctuar los niveles hormonales, y muchas mujeres comienzan a notar los primeros cambios asociados a la pérdida hormonal.

Es crucial prestar atención a los síntomas que acompañan este proceso. Según la doctora Viesca, es fundamental acudir a una consulta ginecológica si se observan desarreglos o si la mujer experimenta sensaciones nuevas y distintas: “Es importante acudir al médico cuando hay desajustes, pero también cuando la mujer se siente diferente. A veces, no se presentan desarreglos evidentes en la menstruación, pero sí otros cambios como alteraciones del estado de ánimo, modificaciones en el cuerpo o molestias en las relaciones sexuales. Estos son síntomas que siempre deben ser consultados porque la mayoría de ellos tienen solución”.

COPE Asturias Elena López Viesca, ginecóloga

La ginecóloga también destaca la importancia del acompañamiento de la pareja durante este proceso. “A mí me gusta siempre que en la consulta de la menopausia la mujer acuda acompañada con su pareja, porque es muy importante a la hora de entender el proceso de todos estos cambios que sufre la mujer. El hombre también lo entiende porque lo vive con ella. Y es importante que los dos sepan por qué suceden estos cambios y cómo pueden abordarse”, afirma la doctora Viesca.

Los síntomas de la menopausia y su tratamiento

Los síntomas de la menopausia pueden variar considerablemente de una mujer a otra. La doctora Viesca menciona que suelen aparecer de manera más intensa durante los primeros cinco años de la transición a la menopausia, que es un periodo variable de entre dos y cinco años en el que los niveles hormonales fluctúan. “Durante esta transición, las mujeres pueden empezar a experimentar sofocos, cambios de humor y otros síntomas, aunque estos pueden seguir presentes más allá de los cinco años. Por eso es fundamental tratar a cada mujer de manera individual”.

Uno de los aspectos más importantes que recalca la doctora Viesca es que no se debe normalizar el sufrimiento asociado a los síntomas de la menopausia. Aunque los sofocos y otros malestares se asocian comúnmente a este proceso, no hay que resignarse a ellos.

“Con la menopausia hay muchos temas tabú. La gente tiende a normalizarlo, por ejemplo, los sofocos. Pero que ocurra no quiere decir que haya que sufrirlo, porque en la mayoría de los casos existen tratamientos. Existen opciones tanto hormonales como no hormonales que, en general, mejoran mucho la calidad de vida de la mujer. Por eso, yo siempre digo: no hay que sufrir y mucho menos cuando estos síntomas generan incapacidad en las actividades de la vida diaria”, afirma con contundencia López Viesca

Menopausia prematura

La menopausia no siempre ocurre en el rango de edad esperado. La menopausia prematura, que se presenta antes de los 40 años, requiere especial atención. "Hay mujeres que antes de los 40 ya empiezan a experimentar síntomas. Esto siempre debe consultarse, porque la falta de secreción hormonal en esta etapa temprana puede tener graves consecuencias para la salud ósea, cardiovascular y cerebral. Las mujeres que experimentan esta situación no deben quedarse sin tratamiento", explica Viesca.

La ginecóloga también hace hincapié en que no debemos olvidar que muchas mujeres en esta franja de edad aún pueden tener deseos reproductivos. “Estamos hablando de mujeres jóvenes que igual todavía tienen deseo reproductivo. Por lo tanto, hay que estar muy atentos porque es un porcentaje de mujeres que no es despreciable y hay que consultarlo siempre”.

Enfoque individualizado

Existen diferentes formas de abordar el tratamiento de la menopausia, dependiendo de si se trata de una menopausia natural o precoz. El objetivo principal de estos tratamientos es mejorar la calidad de vida de la mujer al tratar los síntomas más comunes como los sofocos. “El tratamiento hormonal o no hormonal está principalmente dirigido a paliar esos síntomas de sofocaciones. Secundariamente, al mejorar estos sofocos, la mujer tiende a dormir mejor, tiene mejor ánimo, y poco a poco mejora en otros aspectos de su calidad de vida”, detalla Viesca. No obstante, señala que la indicación principal para iniciar un tratamiento hormonal en una menopausia típica es la de tratar los síntomas vasomotores (sofocos, sudores, etc.).

Cada mujer debe recibir una atención personalizada, y en todos los casos es recomendable que, ante cualquier duda o síntoma, se consulte con un especialista. La menopausia es una etapa que, aunque natural, puede ser gestionada para asegurar que la calidad de vida de la mujer se mantenga alta.