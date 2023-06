La DGT prevé 1,9 millones de desplazamientos en Asturias este verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 1 906 000 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras asturianas durante julio y agosto, un 1,75 % más que el año anterior, de los que 890 000 corresponderán al mes de julio y 1 026 000 a agosto.



Para el conjunto del país, la DGT prevé 95 millones de desplazamientos, también un 1,75 % más que en el verano del año pasado, y, de ellos, 4,5 millones se registrarán en la primera operación especial de verano que comenzará a las 15:00 horas de este viernes y finalizará la medianoche del domingo.



Una operación especial de tráfico que este año incorpora como novedad el fin del uso de los triángulos de preseñalización de peligro en autopistas y autovías a partir del 1 de julio, si bien seguirá siendo obligatorio en carreteras convencionales. Durante el mes de julio se prevén 45,6 millones desplazamientos y 49,3 millones en agosto, ha informado la DGT en un comunicado.

DRONES, HELICÓPTEROS Y FURGONETAS CAMUFLADAS CONTROLARÁN EL TRÁFICO



El operativo cuenta con la total disponibilidad de los medios de los que dispone la DGT, tanto humanos como técnicos, que incluyen radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad. Como viene siendo habitual en los últimos años, la salida y regreso de las vacaciones se realizará de manera escalonada y en periodos más cortos, haciéndolas coincidir en numerosas ocasiones con un fin de semana.

CINCO OPERACIONES ESPECIALES



Este viernes comienza la "primera operación verano" que finalizará el domingo 2 de julio y a la que seguirán la "operación 1º de agosto", del 28 de julio al 1 de agosto; la "operación 15 de agosto", del 11 al 15 de este mes; la "operación retorno del verano", del 31 agosto al 3 de septiembre; y los "dispositivos especiales" de los fines de semana.



La DGT recuerda que el tráfico en verano presenta unas características diferentes, ya que se incrementan los desplazamientos de largo recorrido en días laborales y, sobre todo, durante los fines de semana. En cambio, hay una menor conflictividad en los accesos a las grandes ciudades en la hora punta de entradas y salida de los centros de trabajo y un mayor tránsito de vehículos en carreteras secundarias. Además, aumentan los desplazamientos nocturnos, se registran complicaciones en carreteras que comunican poblaciones del litoral y zonas turísticas de costa con las playas y hay una mayor presencia de ciclistas y peatones.

NAVARRO AVISA: "NO LO ESTROPEES POR UNA COPA DE MÁS O EL WHATSAPP"



El director general de Tráfico, Pere Navarro, avisa a los conductores: "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, no lo estropees ahora por una copa de más, por llegar un poco antes o por contestar el whatsapp, no vale la pena, tu vida va a quedar destrozada".