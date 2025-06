El "despiste" de Barbón por el que los profesores de la educación concertada de Asturias le piden la dimisión

"Hasta aquí". Es el mensaje que más se ha repetido, este jueves, en la Plaza de España de Oviedo. Allí se han concentrado los profesores de la educación concertada asturiana, que aseguran estar "hartos" de no ser escuchados por el gobierno regional. Muchas de sus críticas se centran en el presidente, Adrián Barbón, después de que este haya asegurado que "el Principado de Asturias no es el empleador" de los docentes de la concertada.

Las declaraciones de Barbón no han sentado bien entre el profesorado, que se ha lanzado a las calles para exigir que el gobierno atienda unas reivindicaciones que, en el fondo, se asemejan a las manifestadas durante las últimas semanas por los docentes de la educación pública. Unas 2.000 camisetas naranjas han abarrotado la Plaza de España, e incluso han llegado a la Junta General -con varios profesores invitados al pleno de este jueves-. No han durado mucho en la sede parlamentaria, de donde han sido expulsados por no guardar silencio.

Tras las declaraciones del presidente del Principado con respecto a las protestas de la educación concertada, los profesores se han dirigido a él. "Barbón, despistado, nos paga el Principado". Es uno de los cánticos que más se ha repetido en la manifestación. Ana Belén, profesora en el Colegio de las Dominicas de Oviedo, ha estado en la Plaza de España: "Igual tenemos que enseñarles las nóminas, porque a nosotros nos paga la consejería. Evidentemente, somos empleado suyos". Los profesores han llegado a pedir la dimisión del presidente.

La cuestión retributiva es una de las que más malestar genera entre los profesores, que piden que, al menos, se equipare su salario al que tienen sus compañeros de la concertada en otras comunidades. Aunque hay más temas sobre la mesa... Los docentes también ponen el foco en la necesidad de reducir la burocracia o la ratio de alumnos por clase.

Las últimas semanas han sido especialmente complicadas para el gobierno de Adrián Barbón, con muchos frentes abiertos. El de la educación es, sin duda, el que más problemas le ha causado al ejecutivo. Primero fue la pública. Ahora, los profesores de la concertada o las educadoras de la Red de Escuelinas de 0 a 3 años. En el pleno de este jueves, Barbón ha reconocido que su gobierno "no vio, ni sintió, que este malestar -entre los docentes- era tan enorme". "Lo reconozco sin ningún género de dudas. No supimos ver la gravedad del problema", ha explicado.