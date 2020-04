Desinfectan un buque a su llegada a El Musel al cursar fiebre uno de los tripulantes

El buque portacontenedores 'MSC Jenny', de bandera portuguesa, ha sido sometido a un proceso de desinfección a su llegada al puerto de El Musel después de que uno de sus tripulantes cursara fiebre antes de la llegada a Gijón.

Según la información facilitada a Europa Press por la Delegación de Gobierno en Asturias, todos los barcos deben remitir a Sanidad Exterior la información sobre la situación de sus tripulantes antes de la llegada a puertos asturianos.

En este caso, el capitán informó de que uno de los tripulantes tenía fiebre. No obstante, "en todo momento" se descartó que fuera COVID-19 porque no tenía más síntomas asociados a esta enfermedad.

Ya cuando el buque llegó a El Musel procedente de Amberes, este pasado domingo, el tripulante en cuestión no tenía fiebre, por lo que no fue necesario activar el protocolo cuando hay casos de COVID-19. No obstante, se desinfectó el portacontenedores como medida de prevención, antes de partir este pasado lunes hacia Bilbao.

Consultada por Europa Press la Autoridad Portuaria de Gijón sobre este caso, se ha limitado a indicar que se cumplió " con todos los protocolos".