Descienden a 43 los incendios forestales activos en Asturias

Asturias continúa luchando contra la oleada de incendios forestales con las que ha comenzado el año. El último balance realizado por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), cifra en 43 los incendios forestales que permanecen activos a primera hora de la tarde de este lunes, siete menos que por la mañana.

Este el último parte de situación:

Aller: 6 incendios. Aquí efectivos de Bomberos de Asturias, la brigada de labores preventivas del Ministerio de Transición Ecológica y un medio aéreo de Bomberos de Asturias están trabajando en la zona de Orillés.

Belmonte de Miranda: 3

Cangas del Narcea: 5. Aquí los efectivos de Bomberos de Asturias están trabajando en la zona de Trones.

Grado: 2

Langreo: 1

Laviana: 2

Lena: 7

Llanes: 1. Aquí efectivos de Bomberos de Asturias están trabajando en la zona de Llamigo.

Mieres: 2. Aquí están trabajando efectivos de Bomberos de Asturias en la zona de Ablaña.

Morcín: 2

Piloña: 1

Ponga: 1. Aquí efectivos de Bomberos de Asturias y uno de sus medios aéreos están trabajando en la zona de Mota Cetín.

Proaza: 2

Riosa: 1

San Martín del Rey Aurelio: 3

Teverga: 2. Aquí efectivos de Bomberos de Asturias están trabajando en la zona de Taja.

Tineo: 2. Aquí efectivos de Bomberos de Asturias están trabajando en lazona de La Cerezal.

10:15 #BLP@BrifTineo activada por tercer dia consecutivo para trabajar en la extinción de #IIFF en #Asturias.



Se dirigen a la localidad de Coya, concejo de Aller.



Ánimo compañeros!



Somos #BRIF de @mitecogob.

??de anoche. pic.twitter.com/1JL64cJIp6 — ATBRIF (@AT_Brif) January 3, 2022





Todavía no hay una estimación de la superficie quemada, aunque parece que la mayoría de los fuegos han sido de pequeñas dimensiones y se han dado en zonas altas y rocosas de montaña. No obstante, la magnitud de esta oleada de incendios forestales puede apreciarse en las imágenes recogidas por el Fire Information for Resource Management System de la NASA, y el Emergency Management Service de la Unión Europea

Riesgo extremo de incendios

Este lunes hay 45 concejos asturianos en riesgo extremo de incendio forestal, una cifra que mañana desciende a 36:





Los concejos afectados son Allande, Aller, Ammieba, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabrales, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Caso, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres del Camino, Morcín, Nava, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Piloña, Ponga, Proaza, Quirós, Ribadedeva, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sobrescobio, Somiedo, Teverga, Tineo y Yernes y Tameza.