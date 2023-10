El Desarme llega a Madrid

El Desarme ha llegado, este martes, a Madrid. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha presentado la fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, que se celebrará con unas jornadas gastronómicas, del 13 al 22 de octubre, donde no faltarán -no puede ser de otra manera- los garbanzos con bacalao y espinacas, los callos y el arroz con leche.

En el acto en la capital de España, han acompañado al regidor ovetense su homólogo en Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha asegurado que "Oviedo y Madrid están íntimamente ligadas, no solo por el cardenal Osoro, sino porque Madrid no sería capital, como lo es desde 1562, si no fuera porque un puñado de astures iniciaron la Reconquista".

Vídeo





Alfredo Canteli, por otra parte, ha explicado que el Desarme ha evolucionado hasta convertirse en "uno de los mayores emblemas gastronómicos de Oviedo y en un motivo de orgullo para todos los ovetenses", y que puede ser, además, un punto relevante a favor de la capital de Asturias en su pugna con Antequera por ser 'Capital Española de la Gastronomía'.

El presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida, y el Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, han querido destacar las múltiples actividades que se van a llevar a cabo y que girarán en torno al Menú del Desarme, actividades que comenzarán el próximo 12 de octubre y que se desarrollarán hasta el próximo 22 del mismo mes. Puedes consultar el programa en este enlace.