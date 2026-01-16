Las 15 Copas de Europa del Real Madrid: un viaje a la filosofía y la historia del club blanco

La Real Sociedad de Amigos del País de Jaén ha sido el escenario para la presentación del libro ‘Las 15 Copas de Europa del Real Madrid’. Tal y como recoge el columnista Javier Pereda en su espacio ‘Ad líbitum’, el evento ha servido para analizar las hazañas del club blanco a través de la obra de su autor, José María Pardo Crespo.

Un arquitecto con alma madridista

José María Pardo Crespo es un prestigioso arquitecto con más de 5.000 viviendas construidas, además de autor de estudios urbanísticos sobre Jaén. Sin embargo, una de sus grandes pasiones es el Real Madrid, un entusiasmo que creció en los años 60 cuando se mudó a Madrid para estudiar y vivió de cerca las primeras seis Copas de Europa del club.

De la gloria de Bernabéu a la 'travesía del desierto'

El libro recuerda la época gloriosa bajo la presidencia de don Santiago Bernabéu, con Alfredo Di Stéfano como figura estelar, a quien el autor considera “el mejor jugador de la historia del Real Madrid”. Aquel equipo, con leyendas como Puskas, Gento o Amancio, forjó un estilo que marcaría al club para siempre, consiguiendo los cinco primeros trofeos europeos de forma consecutiva.

Tras el ‘Madrid de yé-yé’ de los 60, el club vivió una larga travesía por el desierto de 32 años sin alzar el máximo trofeo continental. Esta espera, que el ponente calificó como una “paciencia activa”, terminó a finales del siglo XX bajo la presidencia de Lorenzo Sanz, con la consecución de la séptima y la octava Copa de Europa.

La era de Florentino Pérez y los Galácticos

Con la llegada del nuevo milenio, Florentino Pérez asume la presidencia, superando a Bernabéu con siete Champions League más para el palmarés. Su gestión ha estado marcada por la transformación económica del club, el espectacular nuevo estadio Santiago Bernabéu y el fichaje de ‘Galácticos’ como Zidane, Cristiano Ronaldo, Bellingham o Mbappé.

El deslumbrante palmarés, que incluye a cinco jugadores con seis Copas de Europa (Gento, Carvajal, Nacho, Modrić y Kroos), ha generado admiración y envidia a partes iguales. Ahora, el futuro del club apunta a la Superliga, siguiendo la estela innovadora que Bernabéu inició con la Copa de Europa.

Historia que tú hiciste, historia por hacer"

Para el madridismo, el fútbol se interpreta como “una forma de vida, una cultura, una filosofía, una pasión y una religión”. Es una escuela de valores y una de las grandes marcas de España, guiada por el lema que resuena en el himno de la Décima: “Historia que tú hiciste, historia por hacer”.