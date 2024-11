El deporte como medicina: José Ángel Martín, tenis de mesa para luchar contra el párkinson

La vida de José Ángel Martín, vecino de Piedras Blancas de 63 años de edad, cambió hace cuatro años. En esa fecha le diagnosticaron parkinson. Fue entonces cuando se lanzó al deporte. Comenzó a practicar tenis de mesa para tratar de paliar el desarrollo de la enfermedad en su organismo. Y también como vía de escape. El gusanillo le picó y poco a poco empezó a tomárselo más en serio, hasta que decidió participar en el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa para personas con parkinson. Se acaba de disputar hace unos días en Metz (Francia) y José Ángel reconoce que ha sido una "experiencia cautivadora".

Martín ya está de vuelta de Metz y ha vuelto satisfecho del Campeonato del Mundo. No pudo conseguir medalla en la categoría en la que competía, la más importante (C1) al caer contra el campeón de Francia en un duro partido. Pero fue entonces cuando puso toda su energía en la categoría de entrenador, donde dirigía al talaverano Francisco Quiñones y ahí sí que quedaron campeones. Y tras la vuelta, cuenta en COPE que ya hay ambición para la siguiente: "La experiencia de competir en un Campeonato del Mundo fue muy bien, fue una experiencia cautivadora. Voy a repetir el año que viene en el de Suecia. Hay que ganar el título ya" sentencia.

Castrillón José Ángel Martín durante un momento del campeonato en Francia

LECCIÓN DE VIDA

Y es que desde hace cuatro años, el tenis de mesa es la particular vía de escape de Martín. Entrena en el Instituto de Salinas, que es su segunda casa. El deporte resume la filosofía de Martín a la hora de afrontar la enfermedad: "El párkinson me motivó. Busqué la forma de poder detener el deterioro y luchar contra él. Buscar lo que puedas hacer, no lo que no puedas hacer". Una receta sin duda para tenerla muy presente.

RECIBIMIENTO EN PIEDRAS BLANCAS

Ya de vuelta en Piedras Blancas, no para de recibir las enhorabuenas de sus vecinos, para los que es un auténtico ejemplo: "Están asombrados de verme con una capacidad reducida y viendo lo que están viendo... Son unos vecinos que son una gloria". Incluso el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, le ha recibido en su despacho.