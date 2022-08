CSIF denuncia el perjuicio que sufren las mujeres en el proceso de estabilización del empleo público

El sindicato CSIF denuncia la penalización que sufren las mujeres que trabajan en la administración del Principado en el proceso de Estabilización. Más del 75% de los contratos parciales precarios en España son de mujeres. En el caso de la administración asturiana ese porcentaje aumenta, porque no sólo las mujeres trabajadoras se acogen a reducciones de jornada para el cuidado de los hijos o familiares, sino que la administración regional tiene muchísimas plazas a jornada parcial, en empleos mayoritariamente desarrollados por mujeres,como son las Auxiliares de Enfermería, Auxiliares Educadoras, Enfermeras, Psicólogas, Terapeutas Ocupacionales o Animadoras Socioculturales, entre otras ocupaciones.

El sindicato añade que en este momento, en un proceso extraordinario de estabilización, se pretende penalizar doblemente a la mujer, no sólo por la brecha salarial, sino impidiéndoles que se estabilicen en sus puestos de trabajo, recortándoles la puntuación por el mero hecho de estar en contratos precarios parciales. El problema, señalan desde CSIF, es que el Principado todavía no ha desarrollado su Plan de Igualdad. Recuerdan además que existen diversidad de setencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo, en base al Acuerdo Marco sobre trabajo a tiempo parcial y Directiva 97/81: no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo compleo.

Critican la gestión del presidente del Principado Adrián Barbón en materia de igualdad, recordándole además algunas de sus declaraciones como: "nuestro Gobierno es una apuesta por la Igualdad", "en el Gobierno de Asturias que yo presida, la igualdad va a ser un eje fundamental", "una Asturias con más mujeres al mando sería, una mejo Asturias. Son éstas algunas de las declaraciones del presidente asturiano en defensa de la Igualdad.