La crudeza del COVID en Asturias: "Un matrimonio octogenario con EPI despidiéndose de su hijo fallecido"

La segunda ola de la pandemia ha golpeado con mucha más fuerza a Asturias: los hospitales están saturados y las cifras de muertos han superado con creces a las registradas en primavera. Pero no son solo cifras, "detrás de cada muerte por COVID hay una historia". Es la advertencia que ha hecho en las redes sociales un médico del hospital de Cabueñes, José Carlos Fernández, que pide responsabilidad a los asturianos.

En el centro sanitario de referencia de Gijón, el doctor Fernández vivió una "escena terrible": "Un matrimonio octogenario, cogidos de la mano y vestidos con EPI, entrando en una planta COVID para despedirse de su hijo fallecido al que no veían desde hace días, se me ha caído el alma a los pies", ha relatado en Twitter.

