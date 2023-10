La comunidad judía en Asturias ante el ataque de Hamas: "Estamos desolados"

"Estamos desolados, muy tristes, muy preocupados. Desearíamos estar al lado de las familias que han tenido perdidas o que tienen a sus familiares secuestrados", nos asegura Aída Oceransky, presidenta de la Comunidad Judía en Asturias, que no duda en calificar de "satánica" la acción terrorista lanzada este fin de semana por el grupo islamista Hamas en el sur de Israel.

Las últimas cifras oficiales elevan a 700 los israelís muertos desde el pasado sábado, muchos de ellos civiles, y a más de 2,000 los heridos. A ellos hay que sumar una cifra aún indeterminada de personas secuestradas.

De momento, ninguno de los más de un centenar de asturianos que forman parte de la comunidad judía tiene constancia de que haya víctimas del ataque entre sus familiares, aunque todavía hay algunos que no han podido contactar con ellos, dada la situación que aún se vive en la zona de los ataques.

"Afortunadamente no tenemos a nadie, de momento", explica Oceransky, advirtiendo de que "hay muchísimos desaparecidos que no se sabe dónde están. Las familias, lógicamente, están guardando la esperanza de que no les haya pasado nada y se encuentren, a lo mejor, en un refugio y no se atrevan a salir".

Aún sin víctimas directas entre sus familias, sienten el ataque como propio y hacen suya, también, la contraofensiva lanzada contra la franja de Gaza por las fuerzas de Defensa israelíes, en las que sí cuentan con familiares directos que están siendo movilizados. "Yo tengo tres personas adultas que son reservistas y han sido llamados y otras tres más jóvenes, que ya habían terminado el servicio militar, y que también han sido movilizados", explica Aída, recordando que "cuando en Israel hay un ataque tan desmedido y tan brutal, se mueve toda la población".

Lo que no entienden los judíos asturianos es que en España haya grupos políticos que se resistan a condenar lo ocurrido o intenten culpabilizar a Israel.

"Están viendo lo que estos salvajes han hecho, toda persona que tenga un poco de sentido común tiene que condenar acciones como esas" recalca Aída Oceransky, porque "igual que les está pasando a ellos, nos puede pasar a nosotros", recordando que también en Europa "hemos tenido ataques islamistas y ha muerto mucha gente".