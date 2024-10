El comercio más antiguo de Oviedo se reinventa con un negocio pionero en Asturias

Esta es la historia de un comercio que todos conocemos, una marca que ha formado parte de la vida de muchas generaciones y, probablemente, más de uno la recuerde con especial cariño. No estamos hablando de cualquier tienda, sino de un lugar emblemático que ha perdurado en el tiempo. Y no solo la conocía nuestra abuela, sino que ya nuestra bisabuela compraba allí. Así es, hablamos de Tejidos el Mundo , la tienda más antigua de la Oviedo, cuya historia comenzó en 1903 cuando José Delgado, un empresario inquieto y adelantado a su tiempo, decidió fundar lo que en aquel entonces llamó Almacenes Pelayo.

Lo que comenzó como un pequeño comercio en una época en la que todo parecía ir a un ritmo más pausado, ha sabido mantenerse a lo largo de las décadas, conservando la esencia de lo que lo convirtió en un referente. De aquel primer almacén, lo que queda no es solo el nombre, sino un legado que ha pasado de generación en generación y que sigue presente en sus tiendas físicas, ubicadas en Oviedo, Gijón y Viella.

Sin embargo, Tejidos El Mundo ha sabido adaptarse a los tiempos modernos, y hoy en día no solo es conocido por sus alfombras, cojines y sábanas que se venden en la calle El Rosal, sino que también llega a medio mundo gracias a la venta online, permitiendo a sus clientes comprar desde cualquier lugar.

Además, hace unos años la empresa dio un paso más allá con la creación de una división especializada en el sector de la restauración, ofreciendo un servicio de renting de mantelería a diferentes restaurantes, una apuesta por diversificar su actividad que resultó ser todo un éxito.

ALEX.PINA Tejidos El Mundo

La historia no acaba aquí, ya que Tejidos el Mundo sigue evolucionando y adaptándose a las necesidades del mercado actual. La última novedad en esta saga familiar es la adquisición de una lavandería industrial, un nuevo desafío liderado por Jorge Delgado, el biznieto del fundador José Delgado.

Jorge ha explicado en COPE Asturias cómo surgió esta nueva oportunidad. “La empresa hace años que da un servicio de renting de mantelería a diferentes restaurantes, y de ahí partió nuestra colaboración con una lavandería industrial”, comenta. Lo que en un principio fue una colaboración puntual se fue transformando en una oportunidad de negocio a medida que Asturias comenzó a ganar protagonismo como destino turístico. Cada vez son más los turistas que visitan la región y, como consecuencia, más alojamientos vacacionales están surgiendo en ciudades como Oviedo o Gijón.

El equipo de la empresa , siempre atento a las nuevas tendencias, vio una oportunidad de expansión en este creciente sector. Al observar que la lavandería industrial con la que colaboraban no estaba pasando por su mejor momento, decidieron adquirirla para fortalecer su servicio.

Esta decisión no solo les permitirá seguir ofreciendo un servicio de calidad a sus clientes del sector de la restauración, sino que también se abre una nueva línea de negocio dirigida a los pequeños propietarios de alojamientos turísticos. Jorge lo explica así: “Creo que es un sector que está desamparado en cuanto al servicio de lavandería, porque no hay ninguna lavandería industrial que los atienda”. Esta es la razón por la que decidieron no solo adquirir la lavandería, sino también respetar todos los puestos de trabajo de los empleados, apostando por dar continuidad al proyecto y ofrecer un servicio mejorado y especializado.

Pixabay Lavandería

Este nuevo servicio, que verá la luz en las próximas semanas, promete ser un avance significativo en términos de comodidad y eficiencia para los empresarios y propietarios de viviendas turísticas. Según Jorge, "lo más novedoso de este servicio es que va a ser un servicio inmediato. Nosotros vamos a recibir la ropa sucia del cliente en nuestros puntos de venta y, sobre la marcha, le vamos a entregar la ropa limpia. Así les ahorramos todo el proceso de lavar, secar y planchar, que puede llevar toda la mañana”. Con este enfoque, buscan hacer el día a día más fácil para sus clientes, ahorrándoles tiempo y esfuerzo en las tareas más rutinarias.

TEJIDOS EL MUNDO demuestra así que, más de 120 años después de su fundación, sigue siendo un referente en el comercio, pero también una empresa en constante evolución, preparada para los retos del futuro sin perder de vista sus raíces.