La Cofradía del Desarme inicia una nueva batalla: la lucha contra la ELA

La Cofradía del Desarme inicia, esta semana, un nuevo combate: el combate contra la ELA (la esclerosis lateral amiotrófica), enfermedad para la que aún no se conoce cura. En un comunicado, ha explicado que "esta semana, la ELA ha sacudido a nuestra familia, no es la primera vez y posiblemente tampoco la última, porque muchos de nosotros conocemos a alguien o tenemos casos en nuestro entorno familiar". No en vano, la ELA afecta a cinco de cada 100.000 personas en todo el mundo.

Por eso, la Cofradía del Desarme quiere impulsar un proyecto de investigación de FUNDELA (Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica). El objetivo es recaudar 30.000 euros y donarlos íntegramente a la Fundación. Si quieres colaborar, entra en este enlace. Los primeros 150 euros de donación tienen una degradación del 80% y se devolverán en tu declaración de la renta.

"Esta donación es nuestro granito de arena de algo en lo que todos podemos implicarnos, siendo parte de la solución para que algún día vivamos en un mundo sin ELA", explica la Cofradía del Desarme.