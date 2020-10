Claves para correr en la montaña

Que no es lo mismo correr en asfalto que en montaña, bosques o praderas está claro. Lo primero para correr por un entorno natural es cambiar el chip y adaptar la mente al tipo de ejercicio que se va a realizar. No obsesionarse con la velocidad y las distancias también son cuestiones importantes para disfrutar corriendo de manera relajada y evitando esfuerzos innecesarios que nos podrían provocar caídas o lesiones. Hay que tener en cuenta que estos terrenos son más irregulares que el asfalto o las pistas por donde habitualmente se suele correr. Nos vamos a encontrar con bajadas, a veces pronunciadas, subidas exigentes, obstáculos en los caminos, como piedras, ramas, barro. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el calzado. Las zapatillas que nos calzamos para correr en asfalto no nos sirven para correr en montaña. Aquí nos encontramos con un amplio abanico. Lo primero a tener en cuenta es tu fisonomía. Si eres una persona grande y con un peso corporal alto, necesitas una mayor amortiguación que quienes son más pequeños y livianos. La horma va en función del pie que tenga cada uno. Aquí lo mejor probar diferentes tipos para buscar la que mejor se adapte a la hora de correr. En cuanto a las suelas, las hay amortiguadas, con más tacos, ideales por ejemplo para superficies con barro o tierra y con menos, con mayor maniobrabilidad y adaptación a los cambios de terreno. Además hay gomas más adherentes que otras. Cuanto más blanda sea la suela, mayor será su adherencia. Aparte del calzado, también hay que tener en cuenta la equipación que llevaremos en una salida a la montaña. No hay que fiarse de lo que vemos a través de la ventana antes de salir de casa porque en la naturaleza, las condiciones van a ser otras, puede hacer más frío o tener sensación de ello, calor extremo, granizo, nieve. El viento es otro elemento a tener en cuenta. Nunca debemos de sobreabrigarnos al empezar, con lo que debemos de comenzar con poca ropa, aunque es conveniente llevar una pequeña mochila con ropa de abrigo, por sí acaso. Eso sí, la toda la ropa que llevemos, además de ligera deberá de ser muy transpirable, secar muy ràpido, y evacuar el sudor. Para las piernas, lo adecuado es llevar unas mallas largas que además nos van a proteger de roces con arbustos o rocas. Hay de diferentes grosores, para más o menos frío. En definitiva, si eres un corredor que se quiere iniciar en carreras de montaña, tomátelo con calma, disfruta, protégete adecuadamente, sobre todo en las estaciones frías y al principio elige terrenos que no sean demasiado exigentes. Buena carrera !.