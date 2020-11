Cerca de 200 hosteleros se concentran a las puertas del Parlamento asturiano

Cerca de 200 hosteleros de Oviedo se concentraban este miércoles a las puertas del Parlamento asturiano y portando una pancarta en la que se podía leer "la hostelería no es el virus, la responsabilidad es de todos". Una concentración en la que pedían al presidente del Principado, Adrián Barbón, soluciones para un sector muy castigado y olvidado desde el pasado mes de marzo, con la puntilla de tener que echar el cerrojo durante quince días más, al menos. Carla Vallejo, una de las hosteleras señalaba que a nosotros nos están cerrando y no tenemos ningún tipo de ayudas, no pueden cerrarnos primero y después decir que van a hacer con nosotros, no somos el problemas. Con indignación apostillaba que todas las personas que están en esta concentración no tienen ni para comer desde el mes de marzo. Una concentración que contó con el apoyo de algunos diputados regionales del PP con su presidenta Teresa Mallada a la cabeza. Los hosteleros están a la espera de las medidas de apoyo que ponga en marcha el Principado tras la reunión mantenida entre la patronal y el Principado. El presidente de OTEA, José Luís Álvarez Almeida, ya señalaba hace unos días que o hay un plan de rescate o el sector turístico se muere. Tanto los hosteleros como los hoteleros exigen al Principado ayudas directas y rechazan nueva línea de créditos. Una de las medidas sería rebajar impuesgtos y tasas, una reivindicación que los hosteleros llevan planteando desde el mes de marzo. Las protestas y concentraciones por parte del sector han sido constantes en diferentes ciudades asturianas en los últimos días.