CCOO y UGT recaban apoyos en la Junta ante los despidos de Duro Felguera

Los sindicatos CCOO y UGT se han reunido durante la mañana con los diferentes grupos parlamentarios de la Junta del Principado para recabar apoyos ante los despidos anunciados por Duro Felguera. Han expresado su rechazo a los despidos y han recibido la comprensión y el respaldo de los grupos, que emitirán un comunicado conjunto.

Las reuniones sindicales han coincidido en el tiempo con el anuncio de la empresa esta mañana de la próxima entrada de inversores mediante una ampliación de capital. Los sindicatos de momento se mantienen a la expectativa de ese anuncio, pero mantienen clara la postura, como expresa José Manuel Cima, responsable de CCOO: "La empresa toma esta medida de una forma absurda. El mejor activo que tiene son los trabajadores. No comprendemos que después de recibir 126 millones de euros, la solución sea despedir a trabajadores. No es nuevo que la empresa diga que hay inversores. Si los hay, estupendo. Nosotros no tenemos constancia. Ya se dijo en muchas ocasiones y de momento no aparece nadie".

La medida se planea para cuatro sociedades de la empresa que aglutinan a 600 trabajadores, aunque todavía no se conocen las intenciones concretas de la empresa de cara al número de despidos. Desde UGT, Javier Campa también fue contundente: "Hace 18 meses estábamos aquí y conseguimos que se inyectara dinero y que se cambiara la dirección de la empresa. Y al final, parece ser que no ha valido para nada. La situación es muy complicada. Vamos a luchar hasta donde podemos para revertir un planteamiento kafkiano. Esto es el principio del fin. Estamos cansados de los anuncios de Duro Felguera. El inversor lo hemos pedido hace 18 meses porque sabíamos que era necesario. Hoy, casualidad, cuando estamos hablando con los grupos, aparece un inversor. Lo voy a creer cuando lo vea. Espero que no estén mintiendo ni manipulando".

Las acciones de la empresa se han disparado casi un 24% en bolsa tras el anuncio de la posible llegada de un nuevo inversor, un anuncio que no frenaría la intención de recortar plantilla. En unos diez días se constituirá la mesa negociadora y será entonces cuando se conozcan más detalles sobre cifras concretas que maneja la empresa.