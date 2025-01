Cascos y Moriyón, dos versiones muy distintas sobre los fondos de Foro Asturias: ¿quién tenía el control del dinero?

La segunda sesión del juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Oviedo contra Francisco Álvarez-Cascos ha dejado dos versiones completamente opuestas sobre el manejo de Foro Asturias y los fondos del partido. El que fuera su primer presidente ha insistido en que él nunca tuvo control de las cuentas, ni tarjetas, ni se lucró a cuenta de la formación política. “Yo no me lucré, hubo austeridad y todo fue por el libro”, ha insistido el que fuera presidente de Foro Asturias hasta 2019. A partir de esa fecha, las riendas las cogió Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, que ha explicado ante el tribunal que Francisco Álvarez-Cascos “era el único que conocía totalmente todos los gastos del partido y maneja la formación en todos las órdenes”.

"se me cayó el mundo"

Moriyón ha relatado que cuando accedió a la presidencia de Foro Asturias “se me cayó el mundo” al descubrir una deuda de 350.000 euros en las cuentas del partido. “Había gastos absolutamente personales” que ha cuantificado en unos 5.000 euros fijos al mes. “Se podía seguir la vida que hacía Cascos desde la mañana hasta la noche” por las facturas que pasaba. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que estaban pagando una sede en la Castellana de Madrid que “ni siquiera sabía que existía” y que era propiedad de la empresa Cinqualium en la que Álvarez-Cascos, ingeniero de formación, había tenido su despacho profesional en 2007 y que puso a nombre de su entonces esposa, María Porto. En total fueron 173.000 euros dedicados entre 2012 y 2014 al pago de ese alquiler.

“Llamé al exdiputado Enrique Álvarez Sostres para preguntarle por la sede y me dijo que la sede no era necesaria y obedecía a un problema personal económico de Álvarez-Cascos”. El expresidente del Principado había negado previamente esas declaraciones al afirmar que “yo no tenía problemas económicos, estaba dedicado en exclusiva a Foro”.

EFE Carmen Moriyón a la llegada a la Audiencia Provincial

¿qué actividad tenía la sede?

EFE Cascos a la llegada a la Audiencia Provincial de Oviedo

La acusación particular que ejerce Foro Asturias trata de demostrar que la sede de la Castellana no existió y era una tapadera para desviar fondos del partido. Cascos, sin embargo, sostiene que aquella oficina propiedad de su exmujer, María Porto, tuvo gran actividad y allí fue donde prepararon la campaña electoral europea de 2015 aunque ha admitido que el cabeza de cartel en aquellos comicios, Argimiro Rodríguez, nunca pasó por allí porque “ese señor no hacía vida de partido, dudo que que fuera alguna vez, solo iba a los actos y no a todos”.

CASCOS ME PIDIÓ 40.000 EUROS DE FORO GIJÓN

La versión de Moriyón es que la sede de la Castellana no existió “ni había razón alguna para tenerla”, aunque la estuvieron pagando incluso tras la debacle electoral de 2015. Un año antes según ha revelado la presidenta de Foro, ella mantuvo una reunión “muy tensa” con Cascos en la que "me pidió que hiciera una transferencia al partido de los 40.000 euros que Foro Gijón tenía en el banco. “Le dimos la mitad y después se enteré de que mientras me pedía dinero, estábamos pagando una sede que no existía en Madrid”.