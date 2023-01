Canteli invita de manera formal a Nacho Cuesta a unirse a su candidatura

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha invitado este lunes de forma "oficial" al primer teniente de alcalde y coordinador de Ciudadanos de Asturias, Ignacio Cuesta, a formar parte de su candidatura de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.



En declaraciones a los periodistas en la presentación de un cupón dedicado a la calle Uría, que se emitirá el próximo 6 de febrero, Canteli ha precisado que hasta ahora no le había pedido oficialmente a Cuesta que deje su partido y se una al PP de cara a las próximas elecciones municipales.



"Se lo he pedido en broma pero no seriamente, pero más seriamente que desde la prensa no se puede pedir. Me encantaría que estuviera conmigo. La verdad es que hemos trabajado unidos muy bien durante estos casi cuatro años y a mí me encantaría que estuviera en mi equipo. Es una invitación", ha subrayado.



Por otra parte, Canteli ha manifestado que "espera que salga adelante" las dos defensas jurídicas para evitar el traslado de la Escuela de Minas a Mieres que se están gestionando, por una parte, desde el Ayuntamiento, a través del despacho de abogados Ontier, y, por la otra, desde la Asociación de Antiguos Alumnos de Minas.



El alcalde ha indicado que cree que existe "un punto de apoyo" para que los pleitos organizados contra este traslado anunciado por el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, permitan que la escuela permanezca en Oviedo.



En relación a la situación de las iniciativas de El Cristo o La Vega, el regidor ha señalado que quiere ver "cosas hechas" no proyectos y ha apuntado que está "expectante" para ver como fructifica el acuerdo entre el Principado y la Seguridad Social sobre los edificios de El Cristo.



En cuanto a La Vega, Canteli ha señalado que espera que le proyecto del Gobierno regional prospere y llene la nave de Cañones de la antigua Fábrica de Armas de "empresas punteras en tecnología".



Además, el regidor ha valorado que el dinero que se iba a pagar por la operación de los terrenos de la Fábrica de Armas, unos cinco millones de euros, se vayan a invertir ahora en mejorar los terrenos, según el "convenio extraordinario" que Canteli espera que se cierre para poder salvar la Vega.