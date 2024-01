El cáncer olvidado: "Somos la parte menos bonita, la que tiene peor el final feliz"

El cáncer de mama es uno de los más frecuentes en España, con más de 34.000 casos diagnosticados cada año. También es uno de los que más ha mejorado la supervivencia de los pacientes en los últimos años, gracias al avance en el diagnóstico precoz y la mejora de los tratamientos. Pero no todos los cánceres de mama son iguales. Un 20% presenta metástasis, las células cancerosas viajan por el cuerpo y forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos, un proceso que, a día de hoy, es incurable.

Lo sabe bien Pilar Fernández Pascual. "Soy paciente oncológica desde hace 30 años, este es mi tercer proceso de cáncer de mama. He tenido dos cánceres de mama y, en esta ocasión, tengo metástasis desde hace 7 años", nos explica con voz serena. La metástasis no tiene cura, pero se ha avanzado en su tratamiento: "Si esto me hubiera pasado hace 10 años, la supervivencia era de uno o dos años".

Pilar es asturiana, de Oviedo, y la fundadora y presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Lleva años peleando y, poco a poco, parece que su lucha va dando resultado. "Hemos conseguido que se aprobaran tres fármacos que no estaban siendo financiados", nos cuenta, aunque su principal reivindicación es "que la gente sepa que existe esta realidad, que dejemos de ser un colectivo olvidado. Sabemos que somos la parte menos bonita, la que tiene peor final feliz en el discurso del cáncer de mama, pero sabemos que estamos rozando la cronificación".

Pero todavía queda mucho por hacer, por lo que reclama "el apoyo de las instituciones, los profesionales y de la sociedad en general para conseguir que esto deje de ser una enfermedad letal que deja cada año más de 6.000 muertos, en su mayoría mujeres". Y apunta otro dato que también se olvida con frecuencia: el 2% de los casos se dan en hombres.

El cáncer de mama afecta también a los hombres y, además, "cuando se les diagnostica normalmente el 85% ya son metastáticos", explica, porque "los hombres no tienen cribados, no tienen información y ni siquiera saben que pueden tener cáncer de mama. A los niños se les dice que no tienen pechos, pero se nos olvida decirles que tienen mamas".