La Cámara de Comercio de Oviedo registra más de 3.000 asesoramientos empresariales

La Cámara de Comercio de Oviedo no para desde el pasado mes de marzo de recibir llamadas, correos eléctrónicos, y ya en los últimos meses peticiones presenciales de asesoramiento por parte de pequeñas y medianas empresas, de autónomos, de pequeños negocios, en definitiva, que lo están pasando muy mal. El presidente de la Cámara ovetense, José Manuel Ferreira, confirma que son más de 3.000 asesoramientos los que ya han prestado desde el inicio de la crisis sanitaria. Un chorreo de dudas de problemas que no cesa, y a través de las que se vislumbra que hay sectores que lo están pasando peor que otros. Son muchos los pequeños y medianos negocios que llevan meses en un agujero negro del que no terminan de vislumbrar la saldiad, es más, asegura Ferreira, muchos han agudizado su difícil situación económica en los últimos meses y semanas. La Cámara de Comercio de Oviedo acogía el habitual encuentro del Día de Galicia en Asturias en el que la Asociación del Día de Galicia, reconocía la labor de empresarios asturianos y gallegos en estos tiempos tan complicados. Unos actos, los del 25 aniversario de la Asociación que va a culminar el próximo 13 de septiembre en el Hotel de la Reconquista de Oviedo con el acto central en el que estará presente el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, además del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, entre otras autoridades e invitados. Se llevará a cabo una Misa en el mismo Hotel, al igual que la comida, todo para evitar riesgos y desplazamientos; otros años la Misa se celebraba en ela Catedral de Oviedo.