Brote de gastroenteritis en Pravia: mientras se investiga el origen, el Principado recomienda beber agua embotellada

La actividad en el Centro de Salud de Pravia estos días es intensa. Decenas de casos llegan al día con unos síntomas claros y similares. Los síntomas de la gastroenteritis, vómitos y diarreas. Ya a finales de la pasada semana se empezaron a multiplicar los casos y tras el fin de semana ha llegado la reacción, tras comprobar que no ha sido algo puntual. El Ayuntamiento está realizando controles por toda la red mientras que el Principado está tomando muestras durante este lunes a diferentes pacientes para analizar y tratar de conocer de dónde viene el origen. Las versiones no coinciden. El Ayuntamiento apunta a que todos los parámetros están en orden. El Principado dice que podría deberse a “falta de cloración”. Ante las dudas y hasta controlar la situación, la recomendación desde Salud Pública es clara: beber agua embotellada.

Y es que tras los casos de los últimos días, el Principado se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a realizar análisis a pacientes, para conocer el origen del brote. Pablo García, viceconsejero de Política Sanitaria, apunta hacia una posible falta de cloro: “El Ayuntamiento hizo análisis y no tenemos muy claro si en esos análisis se desecha o no la posibilidad de que venga de una falta de cloración. Creemos que todo apunta a ello. Sé que el Ayuntamiento está metiendo más nivel de cloro. La recomendación lógica es beber agua embotellada, no de la traída”.

"No hay certeza de que sea el agua"

A la espera de los análisis de esas pruebas sobre pacientes, el Ayuntamiento ha ido realizando los análisis pertinentes sobre el agua de la red. Y según el alcalde, David Álvarez, dan valores “correctos”: “El agua la analizamos puntualmente y la cloración se revisa diariamente en todos los depósitos y no hay ningún parámetro de que nos haya dado mal. No hay ninguna certeza de que sea el agua la que esté contaminada. Más bien al contrario. La cloración en depósito da correctamente”. Y no descarta que el origen pueda ser vírico: “Estamos viendo que hay muchos casos en otros municipios y en zona rural, que son distintos depósitos”.