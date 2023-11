Brea cuestiona el Congreso del PP de Asturias : "Ya veremos si el voto es limpio y libre"

El Partido Popular de Asturias está inmerso en el proceso para elegir a su próximo presidente. La nueva directiva saldrá del congreso regional que se celebrará el próximo 18 de noviembre en el Palacio de Congresos de Oviedo. Una semana antes, el día 11, habrá una votación en las juntas locales que puede ser decisiva. Los afiliados que se hayan inscrito para participar podrán depositar su voto en las urnas para elegir entre los dos candidatos que optan al cargo: Álvaro Queipo y Javier Brea. El primero llega desde la secretaría general del PP y es el actual portavoz parlamentario. El segundo es concejal en el Ayuntamiento de Colunga y fue diputado en la Junta General del Principado durante la pasada legislatura. Si uno de los dos aspirantes a la presidencia consigue el 50 por ciento de los apoyos y, además, saca quince puntos de ventaja a su rival, llegará en solitario al congreso del día 18 de noviembre.

Los dos candidatos han sido invitados por COPE para exponer sus planes y el modelo de partido que defienden. Queipo hablará el jueves en estos micrófonos. Brea ya lo ha hecho. Y ha sido muy duro con su contrincante al que acusa de estar "boicoteando" el proceso hasta el punto de no facilitarle el censo de afiliados y "ponerle todas las trabas del mundo".

Pese a las dificultades que denuncia, el concejal popular de Colunga cree que está en condiciones de pasar el corte del día 11 y llegar a la presidencia del PP de Asturias "si la gente es capaz de votar sin miedo".

Brea ha denunciado en COPE que el aparato del partido está ejerciendo una presión "intolerable" hacia los cargos y afiliados del PP para que no salgan con él en la foto. Se queja, entre otras cosas, de que los presidentes de las juntas locales "no nos cogen el teléfono" y "ni siquiera nos abren las sedes" porque "no quieren problemas ni represalias".

El candidato del sector crítico pone en duda que las votaciones del día 11 se puedan ejercer desde la libertad. "Ya veremos si el voto es limpio, libre y transparente", ha afirmado Brea en COPE al tiempo que lamenta que el PP de Asturias se haya convertido en un "partido vertical".

Ante estas circunstancias, el concejal de Colunga que aspira a la presidencia regional del partido ve "difícil" que el PP de Asturias salga unido del congreso regional que celebrarán el 18 de noviembre.

























