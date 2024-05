Blanca Núñez, alférez de navío: "Siempre quise ser militar a toda costa”

El Día del Desfile de las Fuerzas Armadas está cada vez más cerca y en Asturias ya se respiran aires militares. Son muchos los efectivos que ya están en el Principado, a los que hay que sumar los que quedan por venir, en total serán alrededor de 6000. Una de esas soldados es llama Blanca Núñez Carrasco, alférez de navío. Blanca aún no ha llegado porque está a bordo del buque de asalto anfibio Galicia.

Blanca Núñez Carrasco, de 26 años, lleva 7 en el Ejército y ha compartido en Cope su trayectoria militar. Nos cuenta sus experiencias y cómo se preparan para la exhibición del próximo viernes en Gijón.

A Blanca, el amor por el ejército le viene de familia, ha crecido en un ambiente castrense. “Tuve un abuelo Guardia Civil, mi tío es Infante deMarina y mi padre está en el Ejército de Tierra. La Armada me llamaba la atención porque siempre me ha encantado el mar y he vivido mucho tiempo en Ceuta. Siempre cogía el barco y los barcos me llamaban mucho la atención. Quería ser militar a toda costa porque veía a mi padre y siempre lo vi desde pequeña como un ejemplo", afirma la oficial.

Foto: EFE/Víctor López









Hoy en día, Blanca ocupa el cargo de oficial de seguridad interior del buque, dedicándose principalmente a la prevención de incendios, averías y posibles inundaciones, con el objetivo de minimizar al máximo cualquier tipo de accidente.

"La seguridad interior es muy importante dentro de un buque; tenemos mucha maquinaria y bastantes elementos que tienen riesgo de sufrir incendios y averías. Entonces le damos muchísima prioridad y muchísima importancia, porque no es lo mismo tener un incendio en tierra, que ya es peligroso, tenerlo en un barco o en una unidad; pero navegando es muchísimo más peligroso, y hay que darle su importancia”, cuenta la alférez de navío.

Blanca viaja a bordo de uno de los barcos que participará el viernes en la revista naval del Día de las Fuerzas Armadas en la Bahía de San Lorenzo, en Gijón. Los actos estarán presididos por Su Majestad el Rey Felipe VI. Además, la alférez de navío y sus compañeros ofrecerán al público asistente la posibilidad de realizar un “bautismo de mar”.

“Tendremos puertas abiertas y habrá salidas en lanchas, porque, como bien he dicho, mi barco es de desembarco anfibio y tenemos la capacidad de embarcar en nuestro dique unas embarcaciones que llamamos LCM y las utilizaremos para que el personal civil que venga a visitarnos pueda realizar bautismos de mar", finaliza la soldado.

Foto: EFE/Román Ríos.





Buque de asalto anfibio Galicia

El buque de asalto anfibio Galicia es una pieza clave de la Armada Española, diseñado para operaciones anfibias y capaz de transportar tropas, vehículos y helicópteros. Además de sus misiones habituales, los militares también llevan a cabo operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria, brindando apoyo médico y quirúrgico en catástrofes naturales, ya que cuentan con un hospital a bordo de grandes prestaciones.