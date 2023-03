Bendodo: Barbón, el principal sanchista del reino, ya no engaña a nadie

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, se ha mostrado convencido de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, estaría dispuesto "a quitar las siglas del PSOE, aunque no se va a atrever", para las elecciones del 28 de mayo porque sabe que Pedro Sánchez "es un lastre" para sus intereses y que los asturianos se van a dar cuenta de que es "el principal sanchista del reino".



"Ya no engaña a nadie" cuando trata de esconderse y separarse del presidente Sánchez porque Barbón "aplica y quiere seguir aplicando en Asturias" las políticas que su secretario general aplica desde Madrid.



Bendodo se ha desplazado este lunes hasta Asturias para apoyar la precampaña del candidato popular a la Presidencia del Principado, Diego Canga, con quien ha visitado el mercado de ganado de Pola de Siero, se ha reunido con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y mantenido un encuentro con la candidata popular a la Alcaldía de Avilés, Esther Llamazares.



Para Bendodo, aunque Barbón diga que las elecciones del 28 de mayo no deben verse en clave nacional y que son solo autonómicas y municipales, también son unos comicios generales porque el presidente asturiano "es el candidato de Sánchez y quien aplica sus políticas" en esta tierra.



Tras asegurar que trabaja con encuestas, ha afirmado que "Canga está en condiciones de ganar las elecciones y de contar con una mayoría suficiente para gobernar" porque "el PP de ahora no es el de antes y está más conectado con la realidad asturiana".



No obstante, ha dicho que la mejor encuesta está en la calle y que hoy ha podido comprobar con los ganaderos o en Oviedo que "la gente tiene ganas de cambio y quiere cambio" de la mano de un hombre con experiencia de gestión en Europa y que conoce bien Asturias.



Asturias, en su opinión, tiene la oportunidad de "volver a sonar fuerte de la mano del candidato popular" y dejar de ser un infierno fiscal o de tener un presidente "que ha sido incapaz de alzar la voz" cuando Sánchez "ha debilitado el Estado, tapado la corrupción o dañado a las mujeres" con la ley del sólo sí es sí, que ha rebajado la condena a casi 750 agresores sexuales



"Sánchez es un lastre para el país al igual que Barbón no saca el mejor partido a Asturias, que debe ser tierra de oportunidades y crecimiento", ha añadido el coordinador popular, para quien Asturias debe volver a ser referente industrial.