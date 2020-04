Un barrio de Gijón evoca a Freddie Mercury para vencer a la cuarentena

Será difícil que ninguna canción desbanque a 'RESISTIRÉ 2020' de Cadena 100 como el himno contra el COVID-19 en España; pero hay otros temas que también están sonando en las ventanas y balcones del país, por ejemplo, 'I will survive' de Gloria Gaynor. Y en Gijón, en concreto en el barrio de La Calzada, han recuperado otro clásico de la música internacional: 'I want to break free', de Queen.

Es un canto a la libertad ("I want to break free" significa "quiero ser libre" en castellano); pero sobre todo, es uno de los videoclips más icónicos de la banda británica. En él, el líder de Queen, Freddie Mercury, aparece vestido de mujer, con minifalda, peluca y su característico bigote, pasando el aspirador en casa. Y los vecinos de La Calzada que se han puesto de acuerdo para cantar 'I want to break free' se han 'currado' el vestuario.

El momento lo ha grabado una de las vecinas del barrio, que primero enfoca a la ventana de su propia casa, en la que aparece un hombre con bigote, peluca naranja y aspirador. Pero de pronto, empiezan a aparecer decenas de 'freddies' en otras ventanas de la calle. Todos con bigote y peluca (de todo tipo, negras, de colores, rizadas), y un utensilio para limpiar: a los aspiradores, alguno suma la escoba o la fregona. Lo que hay en casa.

El objetivo era pasarlo bien y de paso (gracias a este vídeo), hacérselo pasar bien a todos los que pueden ver este espectáculo durante la cuarentena. También han mandado un mensaje que todos debemos seguir y que recoge la propia canción de Queen: "But I have to be sure when I walk out the door, Oh! how I want to be free"; o sea, "pero tengo que estar seguro cuando salga por esa puerta, ¡Oh! Cuánto quiero ser libre".